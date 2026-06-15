Caos vial en NY por el Mundial obliga a la organización a pedir el uso de transporte público

El plan de transporte de la región para dar servicio a los partidos de este Mundial 2026 en Meadowlands se puso a prueba por primera vez el sábado.

Más de 80,000 aficionados tenían entradas para ver el partido entre Brasil y Marruecos en el MetLife Stadium el sábado en la tarde, en el primero de los ocho partidos del Mundial que se disputará en NJ y NY en las siguientes semanas.

El director ejecutivo del comité organizador del NYNJ, Alex Lasry, tildó el juego de “tremendo éxito”, incluyendo el aspecto del transporte.

“En colaboración con nuestros socios de seguridad pública, transporte, sede y la FIFA, logramos que los aficionados que llegaron durante los periodos de viaje designados pudieran acceder al estadio antes del inicio del partido y facilitamos una salida ordenada en menos de tres horas a través de múltiples opciones de transporte después del encuentro”, expresó Lasry en un comunicado.

De acuerdo con el comité organizador, 16,013 personas compraron tickets para su servicio oficial de autobús lanzadera, que daba servicio a tres localizaciones en Manhattan y a un estacionamiento disuasorio en Nutley.

Después del partido, la agencia publicó en sus redes sociales que había evacuado 21,578 personas del estado en 90 minutos. NJ Transit tenía previsto gestionar hasta 40,000 personas para cada partido de la Copa Mundial.

Algunas personas que acudieron fueron a redes sociales para compartir problemas de viaje, pero estos giraban en torno al uso de servicios de transporte compartido como Uber y Lyft, informó Gothamist.

Josh Gold, vocero de Uber, aseguró que la empresa facilitó el traslado de más de 6,500 personas hacia y desde los juegos. Además, hizo un llamado a los aficionados a usar el transporte público; sostuvo que Uber está diseñado para complementar otras opciones de transporte.

Best way to get to & from MetLife tonight is public transit. Still plenty of NJT tickets available. Uber alone can’t accommodate the demand. Surge pricing and event surcharges will be in effect to encourage more drivers to come into NJ. Plan ahead and take transit if you can! — Josh Gold (@JGoldny) June 13, 2026

“De cara a los próximos partidos, el transporte público seguirá siendo fundamental para el desplazamiento de grandes multitudes, y Uber ayudará a cubrir las necesidades de los aficionados para que lleguen a donde necesitan ir”, apuntó Gold.

El próximo partido del Mundial en Meadowlands tendrá lugar el martes en la tarde, cuando Francia se enfrente a Senegal. Será el primer partido que afectará directamente los desplazamientos diarios al trabajo.

“Recomendamos encarecidamente a los asistentes que utilicen NJ Transit o nuestro servicio oficial de transporte al estadio NYNJ y que planifiquen con antelación para asegurarse de llegar a sus asientos antes del inicio del partido”, dijo Lasry.

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