Mundial 2026 en Estados Unidos: dónde ver todos los partidos por TV y streaming

El Mundial 2026 ya se juega en Norteamérica y una de las preguntas más repetidas entre los fanáticos en Estados Unidos es simple: dónde ver los partidos en vivo, qué canal los transmite y qué plataforma conviene usar si no tienes cable.

La respuesta depende, sobre todo, del idioma en el que quieras seguir la Copa del Mundo. En Estados Unidos, la transmisión en inglés está a cargo de FOX Sports, con partidos repartidos entre FOX y FS1. Para quienes prefieren ver el Mundial en español, la cobertura principal está en Telemundo, Universo y Peacock.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con un formato ampliado de 48 selecciones y 104 partidos. Esa cantidad de juegos hace que muchos encuentros no estén todos en el mismo canal, por lo que conviene revisar bien qué servicio necesitas antes de cada fecha.

Messi hace historia: hat-trick en el debut contra Argentina y empata a Miroslav Klose como goleador de los Mundiales (AP Foto/Butch Dill). Crédito: AP

Dónde ver el Mundial 2026 en español en Estados Unidos

Para el público hispano en EE.UU., la opción más directa es Telemundo. La cadena tiene los derechos de transmisión en español y emite los partidos a través de Telemundo, Universo y Peacock.

Peacock es clave para quienes quieren ver todos los encuentros por streaming. La plataforma ofrece los 104 partidos en vivo en español, además de contenido en diferido, por lo que funciona como una de las alternativas más completas si no quieres depender de la televisión tradicional.

En la práctica, esto significa que si buscas narración en español, previa, análisis y cobertura pensada para la audiencia latina, el camino más seguro es revisar Telemundo, Universo y Peacock antes de cada partido.

También puede haber acceso desde la app de Telemundo o desde Telemundo.com, según el proveedor de TV o el tipo de suscripción que tenga el usuario. Para muchos hogares hispanos, esta será la forma más familiar de seguir el torneo.

Puedes ver: Messi iguala récord de más goles en Mundiales y comanda goleada de 3-0 sobre Argelia

Dónde ver el Mundial 2026 en inglés

La cobertura en inglés corresponde a FOX Sports. Los partidos se transmiten por FOX y FS1, dos canales que suelen estar incluidos en paquetes de cable, televisión satelital y servicios de streaming en vivo.

FOX anunció una distribución de los 104 partidos entre FOX y FS1: 70 encuentros por FOX y 34 por FS1. Además, los juegos están disponibles por FOX One y la app de FOX Sports, aunque el acceso puede requerir suscripción o autenticación con un proveedor compatible.

Para quienes consumen deportes en inglés, FOX será la referencia principal durante todo el Mundial. Pero hay un detalle importante: no todos los partidos van por el canal abierto de FOX. Algunos se emiten por FS1, por lo que revisar la programación diaria sigue siendo necesario.

Vista del estadio durante el partido entre Alemania y Curazao por el Grupo E del Mundial, el domingo 14 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke) Crédito: AP

¿Se puede ver el Mundial 2026 gratis en Estados Unidos?

Sí, pero con matices. Algunos partidos se pueden ver gratis por televisión abierta si están disponibles en FOX o Telemundo en tu zona. Eso depende de la cobertura local, la antena y el mercado donde vivas.

Además, Tubi ofrece contenido gratuito relacionado con el Mundial y transmitió en vivo algunos partidos seleccionados, como México vs. Sudáfrica y Estados Unidos vs. Paraguay. Sin embargo, no conviene asumir que Tubi transmite gratis todos los encuentros en vivo. Su oferta incluye partidos puntuales, resúmenes, repeticiones y contenido del torneo.

También existen servicios de TV en vivo por streaming que pueden incluir FOX, FS1, Telemundo y Universo, como YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo o DirecTV Stream. Algunos ofrecen pruebas gratuitas o promociones temporales, pero las condiciones cambian y deben revisarse antes de contratar.

La recomendación práctica es esta: si quieres ver un partido específico gratis, revisa primero si va por FOX o Telemundo en señal abierta. Si no aparece allí, probablemente necesites una suscripción de streaming o un paquete de TV que incluya el canal correspondiente.

Puedes ver: Messi rompió a llorar tras anotar primer gol en el festín de Argentina ante Argelia: “Pasé días difíciles”

Qué plataforma conviene según el tipo de espectador

Si quieres ver el Mundial en español y no perderte ningún partido, Peacock aparece como la opción más completa dentro de Estados Unidos. Es especialmente útil para quienes quieren seguir la cobertura latina, ver partidos desde el teléfono, la tablet o una Smart TV, y tener acceso a encuentros en vivo o en diferido.

Si prefieres la transmisión en inglés, FOX, FS1, FOX One y la app de FOX Sports son las opciones principales. En ese caso, conviene confirmar si tu proveedor incluye FS1, porque varios partidos pasan por ese canal y no por FOX.

Si tienes cable tradicional, revisa si tu paquete incluye Telemundo, Universo, FOX y FS1. Con esos canales cubres la mayor parte de las necesidades, tanto en español como en inglés.

Si no tienes cable, lo más cómodo suele ser contratar una plataforma de streaming en vivo que incluya esos canales. La clave está en revisar la grilla antes de pagar, porque no todos los servicios ofrecen las mismas señales en todos los códigos postales.

Canales y plataformas para ver el Mundial 2026 en EE.UU.

En español, las principales opciones son:

Telemundo, para partidos y cobertura en español.

Universo, como canal complementario de la cobertura en español.

Peacock, para ver todos los partidos por streaming en español.

App de Telemundo y Telemundo.com, según disponibilidad y proveedor.

En inglés, las principales opciones son:

FOX, con gran parte de los partidos por televisión.

FS1, con otra parte importante del calendario.

FOX One, con transmisión por streaming.

App de FOX Sports, según autenticación o suscripción.

Tubi, con partidos seleccionados, repeticiones, highlights y contenido gratuito del Mundial.

Cómo saber en qué canal juega tu selección

El Mundial 2026 tiene partidos casi todos los días durante la fase de grupos, con horarios que cambian según la sede y la ronda. Por eso, la mejor forma de no perderse un encuentro es buscar el partido por selección, fecha y hora local.

También conviene revisar las páginas oficiales de Telemundo, Peacock, FOX Sports y FIFA antes de cada jornada. En un torneo de esta escala, puede haber ajustes de programación, cambios en la disponibilidad de streaming o diferencias según el mercado local.

¿Dónde ver México, Estados Unidos y Argentina en el Mundial?

México, Estados Unidos y Argentina concentran buena parte del interés de la fase de grupos. Los partidos de México se pueden seguir en español por Telemundo, Universo o Peacock, según la programación de cada día. En inglés, estarán dentro de la cobertura de FOX Sports.

Los partidos de Estados Unidos también se transmiten por FOX Sports en inglés y por las plataformas en español de Telemundo. Al ser la selección local, es probable que muchos de sus encuentros tengan gran cobertura previa y posterior.

Si quieres ver los partidos de Argentina, están disponibles dentro de la cobertura oficial en español y en inglés, según el canal asignado para cada fecha.

Puedes ver: Una supercomputadora simuló 10,000 veces el Mundial 2026 y este sería el campeón

Preguntas frecuentes sobre dónde ver el Mundial 2026 en Estados Unidos

Si quieres ir a los datos concretos, cortito y al pie, resumimos lo importante:

¿Qué canal transmite el Mundial 2026 en español en EE.UU.?

La transmisión en español está a cargo de Telemundo, Universo y Peacock. Peacock permite ver los partidos por streaming en español.

¿Qué canal transmite el Mundial 2026 en inglés?

FOX Sports tiene los derechos en inglés. Los partidos se reparten entre FOX y FS1, con opciones de streaming en FOX One y la app de FOX Sports.

¿Peacock transmite todos los partidos del Mundial?

Sí. Peacock ofrece los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en vivo en español en Estados Unidos.

¿FOX transmite todos los partidos?

FOX Sports transmite todos los partidos en inglés, pero no todos van por el canal FOX. Algunos se emiten por FS1.

¿Tubi pasa todos los partidos gratis?

No. Tubi ofrece contenido gratuito del Mundial y algunos partidos seleccionados en vivo, además de repeticiones y highlights. No debe confundirse con una transmisión gratuita completa de los 104 partidos.

¿Puedo ver el Mundial sin cable?

Sí. Puedes verlo a través de plataformas de streaming como Peacock, FOX One, la app de FOX Sports o servicios de TV en vivo que incluyan FOX, FS1, Telemundo y Universo.

¿Cuál es la mejor opción para verlo en español?

Para seguir todos los partidos en español desde Estados Unidos, Peacock es una de las opciones más completas. Telemundo y Universo también forman parte de la cobertura televisiva en español.

Seguir leyendo:

El Mundial 2026 bate récords de audiencia en México, Canadá y EE.UU

Qué le pasa al papá de Lionel Messi: la preocupación detrás del ícono mundial

Los 6 partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Filadelfia