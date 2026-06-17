Mujer demanda a McDonald’s por un McMuffin que, afirma, afectó su salud física y mental

Una mujer de Texas presentó una demanda contra McDonald’s al asegurar que un sándwich Sausage McMuffin con huevo que compró en Nueva York le provocó graves problemas de salud que, según su versión, continúan afectándola hasta la fecha.

La demanda fue presentada el pasado 26 de mayo por Yvette Hinds ante la Corte Suprema de Manhattan.

La mujer sostiene que consumió un McMuffin de salchicha y huevo que compró el 25 de mayo de 2023 en el restaurante McDonald’s ubicado en el número 1651 de Broadway, en la zona de Times Square, y que el alimento contenía sustancias nocivas.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por The New York Post y The Independent, Hinds asegura que el sándwich contenía sustancias dañinas, contaminantes, venenos, toxinas, parásitos, bacterias, gérmenes y/o organismos que causaron diversas lesiones personales graves.

La demanda afirma que el producto era completamente inadecuado para el consumo humano y que, tras ingerirlo, la mujer se sintió violentamente enferma y con náuseas, además de sufrir dolores severos y angustia en todo su cuerpo.

Aunque la acción legal fue presentada más de dos años después de la compra del alimento, Hinds sostiene que las consecuencias fueron duraderas.

Según la querella, el supuesto estado contaminado del sándwich provocó que sus sistemas físico, nervioso y mental resultaran grave y permanentemente lesionados.

La mujer también afirma que tuvo que someterse a varias operaciones, procedimientos y tratamientos a consecuencia de los problemas de salud que atribuye al consumo del McMuffin.

Además, asegura que las presuntas lesiones la dejaron incapacitada para trabajar y realizar tareas domésticas, obligándola a asumir importantes gastos médicos.

La demanda señala: “Únicamente como consecuencia directa del consumo de los alimentos antes mencionados, la demandante Yvette Hinds se vio obligada a incurrir en grandes gastos de atención y tratamiento médico, y continuará incurriendo en grandes gastos de atención y tratamiento médico en el futuro”.

Entre los demandados aparecen McDonald’s Corporation, el restaurante donde presuntamente se vendió el alimento, el franquiciatario que opera el establecimiento y la empresa propietaria del inmueble.

Según The New York Post, la demanda acusa a los demandados de actuar con negligencia, descuido y desprecio deliberado.

Hasta el momento, ni McDonald’s ni los abogados de Hinds han ofrecido detalles públicos sobre las lesiones específicas que la mujer asegura haber sufrido.

Tanto The New York Post como The Independent señalaron que las solicitudes de comentarios enviadas a representantes de la empresa y al abogado de la demandante no habían recibido respuesta.

El caso se suma a otras demandas recientes relacionadas con supuestos problemas de salud derivados del consumo de alimentos en cadenas de comida rápida.

Yahoo recordó el caso de un pastor de Brooklyn que aseguró haber sufrido una enfermedad estomacal de seis semanas después de consumir un sándwich Deluxe McCrispy de McDonald’s.

En aquella ocasión, el religioso declaró a The Independent: “Creo que mi fe me salvó.

Como dice la Biblia, si crees en Dios, ni siquiera el veneno te matará”.

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