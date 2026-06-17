McDonald’s revive su icónico pastel de manzana frito tras 30 años de ausencia

McDonald’s anuncia el retorno del pastel de manzana frito, después de 30 años de ausencia. Este popular postre estará disponible en restaurantes seleccionados a partir del 23 de junio, en conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos.

El pie de manzana por mucho tiempo fue el postre preferido por millones de personas en el mundo. Su textura crujiente y su relleno dulce y jugoso a la vez de manzana conquistaron paladares, y ahora estará de regreso a partir del 23 de junio en los restaurantes McDonald’s seleccionados por tiempo limitado.

No es la primera cadena que lanza un dulce para celebrar la fecha, ya que Burger King lanzó recientemente su Firecracker Cookie Pie, que tiene una base de galleta de azúcar y chispas rojas, blancas y azules en forma de estrella. Por su parte, Sonic ofrece un granizado flotante rojo, blanco y azul por $2.50, mientras que Hardee’s tiene un helado Star-Spangled Biscuit con chispas rojas y azules, reseña de APNews.

Crujiente y delicioso, con un poco de historia

El nostálgico pastel de manzana frito de McDonald’s regresa a los restaurantes seleccionados este 23 de junio por tiempo limitado. Crédito: AP | Cortesía

El pastel de manzana frito debutó en el menú de los Arcos Dorados en 1968, fecha en la que también se lanzó la icónica hamburguesa Big Mac. La dulce creación fue producto del ingenio culinario de Litton Cochran, franquiciado de McDonald’s en Tennessee, comenzando a servir el pastel rectangular en una funda de cartón.

A lo largo de los años, el pie de manzana fue evolucionando hasta que la empresa sustituyó la versión tradicional por una versión horneada. El cambio fue una consecuencia de la toma de conciencia sobre el consumo de grasas y la salud, toda vez que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó por primera vez su pirámide alimenticia.

A pesar de esto, el pastel de manzana frito se mantuvo en los menús de McDonald’s en Hawái y todavía se vende en algunos otros países, como el Reino Unido, México, Grecia, Australia y China.

¿Cuántas calorías tiene un pastel de manzana?

Una revisión del aporte calórico del pastel de manzana horneado de McDonald’s revela que es de 230 calorías, lo que representa 10 calorías más que la versión frita.

Para dimensionar este valor, de acuerdo con la información nutricional disponible públicamente, este postre tiene el mismo aporte calórico que:

Una taza de lentejas hervidas .

. Una barra de chocolate Snickers de almendras .

. Un Frappuccino grande de Starbucks.

La celebración de este lanzamiento incluye la instalación de un pastel de manzana de 35 pies de altura en la Ruta 66 en Joliet, Illinois, cerca de la sede de McDonald’s en Chicago. Estará ahí hasta el cuatro de julio y, para tener una idea de su magnitud, el tamaño del pastel equivale a una casa de tres pisos o a algunas especies de palmeras.

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