Newsom ve un regalo político la investigación de Trump a través del Departamento de Justicia

Una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) podría haber puesto al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, a la defensiva.

Por el contrario, le está dando a Newsom, considerado uno de los principales candidatos demócratas a la Casa Blanca en 2028, una nueva oportunidad política.

El gobernador está aprovechando que el foco del DOJ está sobre él, usando el enfrentamiento con el presidente Donald Trump para elevar su perfil nacional y afianzar su papel como uno de los principales rivales del mandatario de cara a una posible candidatura a la Casa Blanca.

“Al atacar a Newsom, Trump no hace más que elevar su posición entre los demócratas y, paradójicamente, el hecho de que el presidente lo haya señalado hace que Newsom parezca tener un nivel más presidencial”, indicó el consultor demócrata Garry South, quien reside en California y asesoró al gobernador en una campaña previa.

“Y Newsom lo aprovechará al máximo”, agregó South. “Sabe reconocer un regalo”.

En un video publicado el lunes, Newsom aseguró estar contento de formar parte de la llamada lista de enemigos del líder republicano, dando a conocer que él y su esposa, Jennifer Siebel Newsom, se enfrentan a varias investigaciones por parte del DOJ.

“Pueden citarme a declarar. Pueden investigarme. Pueden acosarme”, señaló el gobernador. “Incluyan mi nombre en todas las listas de enemigos que tengan, pero dejen a mi esposa y a mi familia fuera de su venganza personal”.

Today, my wife & I joined Donald Trump’s hit list. He has directed his Department of Justice to investigate us. They have not found a crime – they are simply trying to find one.



He isn't coming after me because of mean tweets, but because I am considering running for President.? pic.twitter.com/tVYk3WUvO8 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 15, 2026

Asimismo, en un video de cinco minutos, instó a los demócratas, sugiriendo abiertamente una candidatura presidencial y posicionándose como el luchador que su bancada ha deseado desde que Trump ganó la reelección en noviembre de 2024.

Dirigiéndose directamente a Trump, Newsom expresó lo siguiente: “Este país no le pertenece a usted. No le pertenece a sus compinches”.

“Vamos a combatir su ilegalidad y vamos a recordar a la gente de este país su corrupción”, manifestó. “La misma corrupción contra la que nos advirtieron nuestros fundadores”.

“Al acercarnos a la celebración de nuestro 250 aniversario, seguiré recordando a los estadounidenses lo que advirtieron que sucedería si un hombre sin carácter llegara a ocupar el cargo de presidente“, añadió el gobernador.

Según el estratega demócrata, Rodell Mollineau, dijo que políticamente la investigación “enaltece” a Newsom, informó The Hill.

“Esto demuestra que Trump y el vicepresidente Vance están preocupados por su capacidad para enfrentarse a ellos en 2028”, declaró Mollineau.

Por otro lado, agregó que “sigue siendo una investigación del Departamento de Justicia que consumirá tiempo, atención y recursos valiosos que podrían destinarse a la campaña de Newsom”.

El gobernador de California lideró algunas encuestas preliminares entre los probables candidatos para 2028. Asimismo, en 2025 encabezó y ganó una contienda por la redistribución de distritos electorales, creando una gran lista de correo electrónico de simpatizantes en todo Estados Unidos.

“Se ha convertido en el rival a vencer”, apuntó un estratega demócrata. “Y la razón es simple: no deja de provocar a Trump”.

Trump’s DOJ is on a fishing expedition for a crime that doesn’t exist.



The American people deserve to know who ordered this abuse of power, what they were looking for, and how far it goes.



That’s why we’re demanding all communications involving top DOJ officials ? emails,? pic.twitter.com/Fy0vwhwmGv — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 16, 2026

Una consultora demócrata radicada en California que trabajó para dos gobernadores anteriores del estado, Elizabeth Ashford, manifestó que el enfoque de Newsom era auténtico y acorde con su personalidad.

Ashford habló sobre el episodio en medio de los incendios forestales de California en el que Newsom esperó a Trump en la pista del aeropuerto para recorrer las zonas devastadas con el presidente, pese a que el gobierno no había sido invitado. También recuerdo la ocasión en que Newsom viajó al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza —sabiendo que el mandatario republicano acudiría a la cita— para criticar duramente sus políticas.

“Hay cosas que hace ocasionalmente que rompen con lo convencional”, dijo Ashford, y agregó que el momento en la pista de aterrizaje en particular fue “una jugada maestra que generó imágenes geniales”.

La consultora aseguró que la furia del gobernador está justificada porque, a primera vista, parece que las investigaciones son un “intento con motivaciones políticas para enturbiar la situación en torno a Newsom, presentarlo bajo una luz negativa, y eso se debe a que será un oponente formidable”.

A la vez, agregó: “¿Fue una jugada políticamente inteligente? El tiempo lo dirá”.

Los analistas políticos de los dos partidos reconocieron que Newsom supo aprovechar las investigaciones en su propio beneficio político.

“Es una gran jugada política, sin duda”, declaró la veterana estratega republicana Susan Del Percio, quien no apoya a Trump. “No cabe duda de que Newsom hizo una buena jugada política al impugnarlo de antemano, porque hay un sector de la población que creerá que esto tiene motivaciones políticas. Y podría demostrarse que es una buena estrategia legal”.

Sin embargo, Del Precio alertó que las averiguaciones podrían complicarse si se demuestra que hubo alguna irregularidad legítima.

“El hecho de que el Departamento de Justicia te esté investigando no significa que no haya nada”, expresó. “Tendremos que ver qué hay realmente”.

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