Propuesta de impuesto a multimillonarios en California se acerca a la boleta electoral

Una iniciativa que busca imponer un impuesto a los multimillonarios que residen en California, destinado a financiar servicios de salud y educación, ha conseguido las firmas suficientes para ser incluida en la boleta de votación de noviembre próximo, informaron este lunes sus promotores.

La propuesta de ley impondría un impuesto único del 5% a los californianos con un patrimonio neto de $1,000 millones de dólares o más.

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios – Trabajadores de la Salud Unidos del Oeste (SEIU-UHW) que impulsa la medida ha logrado conseguir más de 1.5 millones de firmas, lo que casi dobla el número requerido para que la iniciativa sea puesta a consideración de los votantes, según información citada este lunes por CBS.

Los fondos obtenidos de la iniciativa conocida como la ‘Ley del Impuesto a los Multimillonarios de 2026’ ayudarían a financiar hospitales, educación pública, así como programas de asistencia alimentaria.

La medida enfrenta varios oponentes, entre ellos el mismo gobernador de California, Gavin Newsom, que asegura que podría empujar a los millonarios a marcharse a otros estados.

Multimillonarios como Elon Musk, el hombre más rico del mundo, han abandonado el estado por los supuestos excesivos impuestos y regulaciones. El magnate se mudó en 2020 a Texas y trasladó parte de sus operaciones a ese estado.

No obstante, magnates como Jensen Huang, el fundador y CEO de Nvidia, han defendido quedarse en California a pesar de los gravámenes.

A esto se suma que el multimillonario y candidato a gobernador de California Tom Steyer, que ha abogado por imponer impuestos más altos para los ricos —incluido él mismo— como una propuesta política fundamental para el Estado Dorado.

Con información de EFE

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