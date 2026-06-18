Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 18 al 24 de junio

La Tribu de Abrante en el Lincoln Center

Summer for the City presenta “Social Dance: La Tribu de Abrante” en The Dance Floor (10 Lincoln Center Plaza) en Lincoln Center, este jueves 18 de junio a las 6:30 pm. La agrupación presenta una experiencia musical de Puerto Rico que mezcla bomba, plena, funk, reggaetóny jazz latino, liderado por Hiram Abrante con músicos de distintas generaciones. El evento incluye un DJ set previo y clase de baile para todos los niveles a cargo de la instructora de baile Talia Castro-Pozo. Gratis. Más información:https://lincolncenter.org.

Foto: Cortesía Lincoln Center

Concierto silencioso de piano en Central Park

Este jueves 18 de junio, Central Park será escenario de una experiencia musical diferente con el regreso de MindTravel y su concierto inmersivo de piano en vivo con audífonos inalámbricos. La actividad, dirigida por el compositor y pianista Murray Hidary, se realizará de 7:00 a 9:00 pm en Great Hill North. Los asistentes podrán escuchar una presentación única de música improvisada transmitida directamente a través de audífonos de alta calidad. Los audífonos son limitados, por lo que se aconseja reservar con tiempo. Gratis. Información:www.eventbrite.com.

Foto: Mind Travel

“Nocturno Cubano” en el Teatro Thalía

Thalia Spanish Theatre y el Centro Cultural Cubano de Nueva York presentan el estreno mundial de “Nocturno Cubano”, de Andrea O’Reilly Herrera, dirigida por Nicole Quintana. La obra reúne un elenco diverso que da vida a una historia sobre memoria, exilio e identidad femenina cubana. Ambientada entre la Cuba prerrevolucionaria y la posrevolucionaria, sigue a Margarita, una exiliada en Estados Unidos que busca reconciliar su pasado con su presente y su herencia cultural. Las funciones se realizarán del 18 al 28 de junio. En el Teatro Thalia (41-17 Greenpoint Avenue-Sunnyside, Queens). Boletos: www.thaliatheatre.org.

Cortesía

Broadway celebra Juneteenth en Times Square

Broadway celebrará Juneteenth con un concierto gratuito al aire libre este viernes 19 de junio, de 4:00 a 5:30 pm, en Duffy Square, Times Square. El evento, organizado por The Broadway League en colaboración con Black Theatre United y BTC: Building the Change, reconocerá la creatividad, cultura y unidad de la comunidad afroamericana a través de presentaciones musicales en vivo. La velada contará con artistas de producciones de Broadway como Hadestown, Hamilton, MJ, Ragtime, & Juliet y Wicked, entre otras. La entrada es gratuita y los asientos estarán disponibles por orden de llegada. Para más información: lacktobroadway.com.

Foto: Kay Hickman

Calle Espolòn llevará la fiesta del fútbol a Brooklyn

Los aficionados al fútbol y la buena música tienen una cita este sábado 20 de junio en Brooklyn con Calle Espolòn, una fiesta comunitaria gratuita organizada por Espolòn Tequila en Smorgasburg Brooklyn. El evento se realizará de 2:00 a 8:00 p.m. en 1 Noble Street y busca celebrar el espíritu futbolero que se vive antes del torneo más importante del mundo. La jornada contará con una mini cancha interactiva organizada por The Footy League, comida de vendedores locales de Smorgasburg, un DJ en vivo y una selección de cocteles especiales a base de tequila. La entrada es gratuita y abierta al público mayor de 21 años con identificación válida. Reservar en: https://www.espolontequila.com/en-us/news-events/calle-espolon/anyroad-events/#id=test-of-espolon-consumer-event-kc-new-york.

El evento tendrá lugar en el Smorgasburg de Brooklyn./Shutterstock

Festival mundialista “Si Sabe” en Queens

El “Si Sabe Fest” llega a Queens este sábado 20 de junio como parte del FIFA World Cup 2026 Fan Fest, en el Louis Armstrong Stadium (124-02 Roosevelt Ave, Corona). El evento, creado por el artista colombiano Blessd junto a Ronaldinho, quienes se estarán presentando, fusiona música urbana y fútbol en una experiencia híbrida con partidos 6v6 de celebridades, presentaciones en vivo y watch parties del Mundial. La jornada incluye “watch parties” de los partidos Países Bajos contra Suecia, Alemania contra Costa de Marfil y Ecuador contra Curazao. Gratis con reserva en: http://www.ticketmaster.

Foto: New York New Jersey Host Committee

Pinocchio en el Battery Park

“Pinocchio and Gepetto’s Big Apple Adventure” llega a Battery Park (212 Warren St.) como parte de la temporada 2026 del PuppetMobile este sábado 20 de junio, con entrada gratuita para todas las edades. Esta nueva versión del clásico cuento, escrita por Julia Darden y dirigida por Bruce Cannon, reimagina a Gepetto como un joven inventor de Nueva York que crea a Pinocchio como un robot amigo. La historia sigue sus aventuras por lugares icónicos de la ciudad, con marionetas artesanales del Swedish Cottage Marionette Theatre y música original interpretada por los propios personajes, en una experiencia familiar al aire libre. De 4:30 a 6:30 pm. Más información:https://cityparksfoundation.org.

Foto: Cortesía

¡BAILA! en el Bronx Music Heritage Center

El sábado 20 de junio, a las 8:00 p.m., el Bronx Music Heritage Center (438 E 163rd St, Bronx) inaugurará su nueva serie de fiestas bailables de música latina con ¡BAILA!, una velada encabezada por el percusionista, compositor y educador nominado al Grammy Bobby Sanabria y su Multiverse Big Band (foto). El evento también marcará el lanzamiento del álbum Arsenio and Beyond: Live at the Bronx Music Hall, grabado en vivo y dedicado al legendario músico cubano Arsenio Rodríguez. Considerado una figura clave en el desarrollo de la música afrocubana, la salsa y el jazz latino, Rodríguez vivió parte de su vida en el Bronx. La celebración comenzará a las 7:30 pm. Boletos:https://bronxmusichall.org.

Foto: Cortesía

Carín León en el Madison Square Garden

El cantante mexicano Carín León regresa a Nueva York el próximo lunes 22 de junio con un esperado concierto en el Madison Square Garden de Manhattan, como parte de su “Tour Norteamérica 2026”. En esta gira, el artista está presentando MUDA, su más reciente producción discográfica, acompañado de una ambiciosa puesta en escena. El público podrá disfrutar de un setlist de más de 30 canciones, que incluyó éxitos de toda su discografía, como “Primera Cita”, “Cuando La Vida Sea Trago”, “Te Lo Agradezco”, “Al Amor de mi Herida”, “Según Quién”, “Aviso Importante” y temas de su nuevo álbum, MUDA, entre los que destacan “Ruca”, “La Buena”, “Desde Que Te Tengo” y “En La Misma Cama”. El espectáculo incluye una megapantalla de 335 metros cuadrados y un escenario secundario inspirado en las tradicionales cantinas mexicanas, creando una experiencia inmersiva que acerca al público a las raíces y la esencia de su música. A las 8:00 pm. Boletos: www.ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

“Football is Freedom” en Mercer Labs

La exposición “Football is Freedom”, creada por el artista Roy Nachum en colaboración con la familia Marley, acaba de abrir en Mercer Labs (21 Dey St, New York). La muestra transforma el fútbol en una experiencia cultural multisensorial que explora la relación entre música, deporte y cultura colectiva. A través de 15 espacios inmersivos, los visitantes recorren ambientes con proyecciones a gran escala, sonido envolvente, iluminación reactiva y elementos sensoriales inspirados en estadios. La propuesta combina arte, tecnología y archivo audiovisual para transmitir la energía emocional del juego y su impacto global como lenguaje universal. Hasta el 31 de julio. Boletos: https://www.mercerlabs.com.

Foto: Mercer Labs

Pura Vida Miami abre su flagship en Flatiron

Pura Vida Miami, la marca de cafés enfocada en bienestar y alimentación saludable, abrió su nueva ubicación insignia en Nueva York en la Quinta Avenida, entre las calles 15 y 16. Este nuevo espacio es el más grande de la cadena hasta la fecha e incluye áreas de asientos interiores y exteriores. El diseño del local combina acabados en madera clara de haya y mármol blanco roto, con banquetes acolchados y techos altos que conservan columnas corintias originales del edificio histórico. El menú ofrece todo el día desayunos, wraps, bowls, ensaladas, sándwiches, platos altos en proteína, smoothies, café, matcha y especialidades de temporada. Entre las novedades destaca la incorporación de carne de res 100% alimentada a pasto, así como el debut en Nueva York del yogur helado Soft Serve sin azúcar añadido, endulzado con alulosa. Más información:https://www.puravidamiami.com.

Foto: Setgetter@gmail.com

Noches de jazz y cócteles en Saaqi

Los miércoles en TriBeCa tienen una nueva propuesta para los amantes de la música en vivo y la coctelería. Saaqi, el innovador bar creado por Mithu y Shammi Malik, fundadores de Musaafer, presenta Jazz Nights, una experiencia semanal que combina presentaciones de jazz en vivo con una exploración de la cultura coctelera de la India. Cada miércoles, de 6:00 a 9:00 p.m., el espacio ubicado en 133 Duane Street recibe a diferentes cuartetos de jazz que amenizan la velada en un ambiente elegante y contemporáneo. Diseñado por Chromed Studio de Nueva Delhi, el lugar destaca por su impresionante barra iluminada de 40 pies y una decoración que fusiona arte indio y elementos industriales. La experiencia incluye una carta de cócteles inspirados en diversas regiones de la India, creada bajo la dirección de Ishrat Randhawa, así como un menú de tapas elaborado por el chef ejecutivo Mayank Istwal. La entrada es por orden de llegada, excepto para grupos grandes. Reservas: https://www.musaaferrestaurants.com/saaqi-nyc.