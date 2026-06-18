Carolina Gaitán canta sobre identidad y resiliencia en “VIDA”

Una nueva producción latina llega a los escenarios de Off-Broadway para celebrar la música, la identidad y el talento latinoamericano. La actriz y cantante colombiana Carolina Gaitán protagoniza VIDA, un monólogo musical que tendrá su estreno oficial este jueves 18 de junio en Repertorio Español.

Escrita y dirigida por el dramaturgo colombiano Johan Velandia, la obra cuenta la historia de María, una joven cantante colombiana que transforma un fracaso personal en el impulso para reinventarse como Vida Santiago, una figura marcada por la ambición, el deseo de reconocimiento y la búsqueda de identidad.

La producción combina teatro, música en vivo y ritmos latinoamericanos como salsa, son, cha cha chá y latin jazz, creando una experiencia escénica que explora los desafíos, sacrificios y emociones que acompañan el camino de quienes persiguen una carrera artística.

“Nueva York es una de las capitales teatrales del mundo, así que presentar este proyecto aquí representa una enorme responsabilidad y también un privilegio. Espero que el público salga del teatro entretenido, emocionado y con algo sobre qué reflexionar,” dijo Gaitán.

“Creo que muchos se verán reflejados en el viaje de María, una mujer que transforma sus desafíos en fuerza y encuentra su propia voz”, dijo la actriz haciendo referencia a su personaje./Cortesía

Gaitán ha construido una destacada trayectoria en televisión, cine, música y teatro, convirtiéndose en una de las artistas colombianas con mayor proyección internacional, reconocida por interpretar “No se habla de Bruno” en la película “Encanto”. Su participación durante la ceremonia de los Premios Oscar de 2022, para cantar el tema de la producción de Disney, la llevó a presentarse ante una audiencia global y consolidó aún más su presencia en la industria del entretenimiento.

Ahora Gaitán regresa a los escenarios teatrales con una producción que conecta la experiencia migrante, la identidad latina y el universo del entretenimiento.

“Traer VIDA a Nueva York tiene un significado muy especial para mí. Esta es una ciudad donde convergen culturas, sueños e historias de personas que han tenido que reinventarse para encontrar su lugar en el mundo. Creo que muchos se verán reflejados en el viaje de María, una mujer que transforma sus desafíos en fuerza y encuentra su propia voz. Es un honor compartir esta historia en un escenario tan importante y celebrar, a través de la música y el teatro, la riqueza de nuestra identidad latina”, expresó la actriz.

La puesta en escena cuenta con dirección musical y arreglos de Thomas Zuluaga Aristizábal y la participación en vivo del multiinstrumentista Nicolás Raimont. El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos.

La propuesta artística busca ofrecer una experiencia inmersiva donde la música se convierte en un personaje más dentro de la historia. A través de diferentes géneros latinoamericanos, el público acompaña la evolución emocional de María mientras enfrenta los desafíos de una industria tan exigente como competitiva.

En detalle:

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Qué: Obra teatral “VIDA”

Dónde: Repertorio Español -138 East 27th Street, Manhattan

Cuándo: del 18 al 21 de junio

Boletos: https://repertorio.nyc/show/2340/vida-carolina-gaitan