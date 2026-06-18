Clima de hoy en Chicago para este jueves 18 de junio

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Lo sabemos, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 18 de junio.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) y una mínima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 56 durante la primera mitad del día y del 2 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 05:15 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:28 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá nubes escasas. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 75 grados Fahrenheit (24ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 63 (17 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 3% por la mañana, 49% por la tarde y 3% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima