Tras matar a su padre a batazos, hombre fue abatido por la policía en Connecticut

Robert Lee Jenkins III murió abatido por la policía mientras golpeaba mortalmente a su padre con un bate de béisbol en Connecticut.

William Gerace, el antiguo abogado de Jenkins, había declarado anteriormente a CT Insider que su cliente tenía un largo historial de problemas de salud mental que, en su opinión, contribuyeron a sus arrebatos violentos. “Es evidente que eso fue lo que ocurrió”, dijo el abogado, tras ver los videos policiales del ataque mortal con el bate y del tiroteo policial sucedidos el 19 de julio. “Es una escena muy dura de ver”.

Según un informe preliminar de la Oficina del Inspector General del estado, Jenkins (38) murió tras recibir disparos de un agente de policía de Meriden mientras golpeaba a su padre con un bate de béisbol poco después de las 10 a.m. El agente Anthony Offiaeli vio al padre tendido e inmóvil en el césped delantero mientras su hijo le golpeaba repetidamente en la cabeza, haciendo caso omiso a cuatro órdenes de soltar el bate, señaló el informe.

Al parecer Offiaeli abrió fuego, ya que el sospechoso continuaba golpeando a la víctima. Jenkins recibió atención médica en el lugar de los hechos antes de ser trasladado al Hartford Hospital, donde falleció a las 11:30 p.m. Su padre, atacado con un bate, había sido declarado muerto en el lugar. Se determinó que la causa de su fallecimiento fueron traumatismos craneoencefálicos por objeto contundente y que la muerte fue un homicidio. Aún estaban pendientes los resultados toxicológicos de Jenkins, señaló Fox News.

La Oficina del Inspector General de Connecticut, la Unidad de Delitos Graves del Distrito Central de la Policía Estatal de Connecticut, el Departamento de Policía de Meriden y la Fiscalía del Distrito Judicial de New Haven continúan investigando el incidente.

Jenkins había sido detenido anteriormente por agredir a otra paciente psiquiátrico en el Hospital of Central Connecticut en New Britain en 2019, según indican los registros. Por ese caso fue condenado bajo cargos de agresión, destacó The Hour.

Este incidente no fue el único conflicto de Jenkins con la ley. Los registros judiciales indican que en 2021 Jenkins recibió una condena en suspenso de tres años por agresión y que en 2018 obtuvo una exoneración incondicional por alteración del orden público.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

A principios de este mes dos madres fueron halladas muertas en pocos días en hogares en Queens (NYC) y en ambos casos sus hijos fueron detenidos como sospechosos. En marzo un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey.

En diciembre Wei Hou, un hombre con antecedentes penales, fue acusado como sospechoso de haber matado a golpes a su madre de 76 años en un apartamento del Lower East Side de Manhattan (NYC). En noviembre Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx (NYC).

En 2023 August Velasco fue detenido como sospechoso de haberle quitado la vida a su padre de 76 años a golpes y usando un cuchillo en su hogar en Yonkers (NY). En el otoño de 2022 un hombre le disparó fatalmente a su madre y su esposa y luego condujo más de 12 millas hasta un campo de tiro en Newstead (NY), donde mató a su padre y luego a sí mismo. En julio de ese año una madre hispana de 36 años se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury de Connecticut.

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