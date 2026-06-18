Dua Lipa y Callum Turner siguen recorriendo Italia en su luna de miel

Si algo anhelaban Dua Lipa y Callum Turner era conocer Italia. Por ende, no se lo pensaron dos veces en escoger un lugar para celebrar su boda y permanecer durante varias semanas visitando todos sus atractivos turísticos.

Luego de una íntima boda por civil en Londres el 31 de mayo, la pareja realizó una boda de tres días que inició el 6 de junio en la ciudad de Palermo, Sicilia, donde asistieron distintas celebridades de la talla de: Shakira, Adele, Katy Perry, Elton John y más nombres realizados al orbe artístico.

Dua Lipa y Callum Turner son vistos en Roma

Después de la gran boda de tres días que tuvo lugar en la histórica Villa Valguarnera, los novios se han dedicado a pasar unos días llenos de amor compartiendo por varias zonas italianas, y el lugar más reciente que visitaron fue la Fontana di Trevi, Roma.

Los recién casados se encontraban observando la belleza de la fuente y, en medio de su apreciación, se dieron un romántico beso, para luego retirarse con sonrisas en sus rostros, según las imágenes compartidas por el portal Billboardar. Este simplemente es uno de los icónicos sitios que han visitado Dua Lipa y Callum Turner en su luna de miel.

Esta feliz pareja se hospedó en el lujoso hotel Taormina, también visitó Matera y pasaron por la Costa Amalfitana, antes de llegar a la Fontana di Trevi.

¿Qué es la Fontana di Trevi?

La Fontana di Trevi es la fuente barroca más grande y famosa de Roma. Esta impresionante obra, que cuenta con una altura de 26,3 metros y unos 50 metros de ancho, fue diseñada originalmente por el arquitecto Nicola Salvi y completada por Giuseppe Pannini en 1762.

Está integrada magistralmente en la fachada trasera del Palacio Poli, dominando por completo la pequeña plaza en la que se esconde, un atractivo que nadie puede dejar de apreciar si visita la ciudad de Roma y mucho menos cuando se trata de una luna de miel.

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