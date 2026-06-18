Olivia Wilde habló de la maternidad y del amor

La vida de Olivia Wilde cambió por completo cuando entendió que algunas historias llegan a un punto de quiebre imposible de ignorar. La actriz y directora decidió abrir una ventana poco habitual a su intimidad para hablar de dos capítulos que marcaron los últimos años de su vida, el de la crianza de sus hijos junto a Jason Sudeikis y la relación sentimental que mantuvo con Harry Styles.

Durante una conversación con Us Weekly, Wilde reflexionó sobre la dinámica familiar que construyó con su expareja. Lejos de los conflictos que suelen acompañar las separaciones mediáticas, aseguró que ambos han encontrado una fórmula que beneficia a sus hijos, Otis y Daisy.

“Soy una mamá muy presente, incluso cuando no puedo estar presente todo el tiempo”, explicó. La actriz señaló que comparte la custodia y que agradece los períodos en los que puede dedicar toda su atención a los niños. Según contó, esa organización también le permite enfocarse plenamente en su carrera cuando ellos están con su padre.

La intérprete comparó esos cambios entre facetas con una transformación constante. Mientras está trabajando puede entregarse al 100% a sus proyectos, pero cuando está con sus hijos todo lo demás queda en segundo plano.

Lo difícil de su separación

Aunque actualmente mantiene una buena relación con Jason Sudeikis, Wilde reconoció que la ruptura fue consecuencia de un proceso largo y complejo.

“Somos unos padres compartidos jodidamente geniales”, afirmó. Incluso consideró que la separación les permitió desarrollar una mejor dinámica familiar de la que tenían cuando estaban juntos.

La actriz recordó un momento que le hizo comprender hasta qué punto la relación se había deteriorado. Situó la escena en marzo de 2020, cuando ambos regresaban de una celebración de cumpleaños organizada por amigos. Entonces le preguntó a Sudeikis si le había comprado un regalo: “¿Qué te iba a regalar, Olivia? No te conozco”, respondió él, según relató.

Lejos de interpretar esas palabras como una ofensa, Wilde entendió que reflejaban una realidad que ambos estaban atravesando: “No se equivocaba. Ya no nos conocíamos”, reconoció.

La pareja puso fin a su compromiso ese mismo año y posteriormente alcanzó acuerdos relacionados con la custodia de sus hijos.

Harry Styles y una relación con muchas miradas

Otro de los temas que abordó, esta vez en el podcast “Call Her Daddy”, conducido por Alex Cooper, fue el romance que mantuvo con Harry Styles, a quien conoció durante el rodaje de “Don’t Worry Darling”. La relación comenzó en 2021 y se convirtió rápidamente en objeto de atención internacional.

Wilde recordó que una parte del público reaccionó de forma especialmente hostil, en gran medida por los diez años de diferencia entre ambos: “Creo que la gente estaba enfadada. Era casi como si la felicidad los enfureciera”, comentó. También recordó que durante los conciertos del cantante recibió insultos por parte de algunos seguidores.

A pesar de la presión externa, la actriz aseguró que aquellos casi dos años estuvieron llenos de momentos felices: “Sentí mucha alegría, amor y felicidad genuinas durante esa época”, expresó.

Para describir la experiencia, utilizó la imagen de un refugio temporal en medio del caos mediático. Aunque la relación terminó en 2022, insiste en que no la considera un fracaso. Por el contrario, guarda un recuerdo positivo de esa etapa y dejó claro que entre ambos no existe ningún conflicto pendiente.

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