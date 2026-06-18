Anya Taylor-Joy llega al elenco de “The Lord of the Rings”

La Tierra Media acaba de encontrar a una nueva habitante. Cuando falta más de un año y medio para el estreno de “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, la producción reveló una nueva incorporación. Se trata de Anya Taylor-Joy, una de las actrices más solicitadas de la actualidad.

La noticia fue anunciada a través de las redes sociales oficiales de la franquicia. En la publicación se mostró una ilustración de su personaje acompañada de un mensaje directo para la intérprete: “Bienvenida a la cacería, Anya Taylor-Joy”, escribieron desde la producción.

La actriz, criada entre Buenos Aires y Londres, dará vida a Seren, una elfa Sindar perteneciente al Reino del Bosque. Su llegada amplía un reparto que mezcla nombres históricos de la saga con figuras que se incorporan por primera vez a este universo cinematográfico.

La misión que se sitúa antes de Frodo

La nueva película llevará por subtítulo “The Hunt for Gollum” y se desarrollará varios años antes de los acontecimientos narrados en la primera entrega de “The Lord of the Rings”. La historia seguirá la búsqueda del atormentado hobbit corrompido por el Anillo Único, en una carrera contrarreloj para impedir que la información que posee llegue hasta Sauron.

Andy Serkis volverá a interpretar a Gollum y, además, asumirá las tareas de dirección. El proyecto cuenta con un guion escrito por Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, quienes tomaron como base el material creado por J.R.R. Tolkien.

La producción también recuperará a varios rostros que ayudaron a convertir la trilogía original en un fenómeno mundial. Elijah Wood retomará el papel de Frodo, Ian McKellen volverá a encarnar a Gandalf y Lee Pace regresará como Thranduil.

Junto a ellos aparecerán nuevas incorporaciones como Kate Winslet, quien interpretará a Manigol, Jamie Dornan en el papel de Strider y Leo Woodall como Halvard.

Un año cargado para la actriz

La incorporación a esta franquicia llega en un momento especialmente activo para Taylor-Joy. La actriz nacida en Miami abrió 2026 con el estreno de “Super Mario Galaxy: La película”, producción animada en la que prestó su voz al personaje de Peach.

Su agenda tampoco se detiene en los próximos meses. En pocas semanas llegará “Lucky”, una miniserie donde interpreta a una maestra de las estafas. Más adelante, también formará parte de “Dune: Parte Tres”, la nueva entrega dirigida por Denis Villeneuve.

En esa producción compartirá escenas con figuras como Timothée Chalamet, Zendaya y Robert Pattinson.

Mientras tanto, los seguidores de la Tierra Media ya tienen marcada una fecha en el calendario. “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027 y abrirá una nueva etapa para la franquicia.

De hecho, los estudios ya trabajan en una posible continuación titulada “La sombra del pasado”, un proyecto que cuenta entre sus guionistas con Stephen Colbert, en uno de sus primeros trabajos tras el final de su programa en CBS.

Sigue leyendo:

Miley Cyrus vivió un increíble momento en el Paseo de la Fama de Hollywood

Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo disparan rumores de romance

Madonna lanzó el videoclip de “Bring Your Love” junto a Sabrina Carpenter