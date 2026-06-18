HBO y A24 están preparando un documental sobre los New York Knicks

El pasado fin de semana, los New York Knicks ganaron su primer campeonato de NBA en 53 años. Este triunfo ha sido histórico, sumamente celebrado por los fanáticos, incluyendo varias estrellas. Es por eso que Ben Stiller ha decidido hacer una serie documental sobre este triunfo, la historia y cultura del equipo.

Este no será un proyecto de Stiller solo, pues para hacerlo ha hecho alianza con HBO, con la productora A24 y con la NBA. El actor y comediante habló sobre esta serie documental en el podcast “Roommates”, presentado por Jalen Brunson y Josh Hart.

Para esta serie documental, Stiller no solo se centrará en la reciente victoria de los Knicks. Explica que grabó material durante esta temporada, pero también aclara: “Va a tratar sobre todas las épocas de los Knicks, y este equipo en particular, obviamente, es la culminación de algo que ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Es genial haber tenido todo este acceso a su equipo. Probablemente grabaremos un poco más durante la próxima temporada, y me pondré en contacto con ustedes para algunas entrevistas. Estaremos trabajando en ello durante el próximo año”.

Los Knicks ganaron el campeonato de la NBA tras 57 años sin hacerlo. Crédito: Ross D. Franklin | AP

Por otro lado, A24 también ha informado que para este proyecto se tendrá acceso a material exclusivo del equipo y de la NBA. La misma productora asegura que tienen “acceso sin precedentes a la NBA, imágenes nunca antes vistas y una mirada definitiva a una de las historias más emblemáticas del baloncesto”.

Por ahora, no se han compartido detalles sobre cuándo se estrenará esta docuserie.

Hay que recordar que esta histórica victoria ha hecho que muchos famosos celebren e, incluso, varios de ellos estuvieron presentes en los partidos de esta final contra los San Antonio Spurs.

Entre esos famosos se tiene que mencionar a Spike Lee, Timothée Chalamet, Adam Sandler, Cardi B, Alicia Keys, Bad Bunny, 50 Cent, Nas, Jay-Z, Lenny Kravitz, Jimmy Fallon, Tracy Morgan, Larry David, Chris Rock, Pete Davidson, Jon Stewart y otros.

Aunque antes no se había pronunciado como una fanática del equipo, la estrella pop Taylor Swift fue una de las asistentes al cuarto juego de esta final de la NBA. Ese partido se jugó en el Madison Square Garden, el mismo sitio donde se dice que podría casarse con Travis Kelce.

Sigue leyendo:

• Alicia Keys pondrá el broche de oro a la fiesta de los Knicks

• Cierre de calles en Nueva York por desfile de los Knicks con 10,000 policías en la ruta

• NBA: Coronación de Knicks rompe récords de audiencia con más de 24 millones de espectadores