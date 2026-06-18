Más de 1 millón de personas celebran desfile de los Knicks en Nueva York; media ciudad paralizada

Una marea anaranjada y azul paralizó medio Nueva York este jueves cuando más de 1 millón de personas se congregaron para celebrar el desfile de los Knicks, campeones de la NBA, en el Bajo Manhattan, vigilados por más de 10,000 agentes NYPD.

En la multitud se fundieron celebridades y neoyorquinos de clase trabajadora. El recorrido comenzó a las 10 a.m. en la icónica avenida de Broadway, subiendo por el tramo conocido como ‘el Cañón de los Héroes’ hasta las escaleras del Ayuntamiento, donde el alcalde Zohran Mamdani, recibiría a toda la plantilla de los Knicks para entregarle las llaves de la ciudad, en una ceremonia reservada a 600 personas. El evento fue transmitido en vivo aquí.

Desde anoche los accesos viales y peatonales al Bajo Manhattan comenzaron a cerrarse, incluyendo varias estaciones del Metro y llevando a la suspensión de muchas rutas de buses. Algunos aficionados empezaron a llegar durante la madrugada para asegurarse un lugar, pero la Policía de Nueva York no tenía previsto abrir los accesos hasta las 6 a.m., bajo estrictas medidas de seguridad.

A las 9 a.m. NYPD informó que todas las zonas oficiales para ver el desfile estaban copadas. Al final la multitud desbordó las aceras y comenzó a ocupar techos y hasta árboles y semáforos. También las ventanas y miradores de los edificios aledaños estuvieron copados.

Constantemente resonaban los acordes de “Empire State of Mind”, la canción de Alicia Keys y Jay-Z convertida desde hace años en un himno oficioso de los Knicks y que estaba previsto que la cantante neoyorquina interpretara durante el acto en el Ayuntamiento.

Aunque los Knicks conquistaron los títulos de 1970 y 1973, nunca habían disfrutado de un desfile de estas dimensiones, por lo que la celebración de este jueves es la primera de este tipo en los 80 años de historia del equipo, destacó la agencia EFE.

El Departamento de Sanidad (DSNY) activó 70 supervisores y 650 trabajadores -junto con camiones recolectores, barredoras mecánicas y sopladores- en Broadway y las calles adyacentes, para garantizar que estuviesen limpios y listos para reabrir al tráfico poco después de que terminase el desfile, comentó ABC News.

NYPD desplegó más de 10,000 agentes para el evento, “la mayor cantidad de efectivos asignada a un evento programado”, anunciaron ayer. “Para garantizar la seguridad se contará con unidades de armas pesadas, perros detectores de explosivos y personal de las divisiones de transporte, tránsito, autopistas y aviación, además del uso de drones y otros recursos“. La logística consideró además que el desfile es paralelo al Mundial de Fútbol que ya tiene multitud de visitantes en la ciudad.

Durante los cinco partidos finales entre los Knicks y los Spurs -incluso en los escenificados en San Antonio (Texas)- hubo disturbios, destrozos, detenciones, fanáticos gravemente heridos y policías agredidos, mayormente en Midtown Manhattan.