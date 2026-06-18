México vence a Corea y es la primera selección clasificada a dieciseisavos de final, asegurando el liderato del grupo A

La selección de México se convirtió en la primera en conseguir su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con un cerrado triunfo 1-0 ante Corea del Sur con gol de Luis Romo.

Un Estadio Guadalajara a reventar fue testigo de la segunda victoria, en igual número de presentaciones, de los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre.

México, además, jugará en el Azteca en los dieciseisavos ante uno de los mejores terceros del torneo, rival que saldrá de los grupos C, E, F, H o I.

Luis Romo aprovechó el error del Seung-Gyu

Luego de 49 minutos en donde las ocasiones habían sido prácticamente nulas para ambas escuadras, llegó una ocasión fortuita que le permitió a Luis Romo, mediocampista de las Chivas poner el primero en la pizarra. Romo se encontraba en el momento y lugar indicados.

¡SE ABRE EL MARCADOR AZTECA!



Luis Romo aprovecha un error del guardameta de República de Corea y logra rematarla para romper las redes. pic.twitter.com/dHdkfsREk2 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 19, 2026

Un balón elevado al área grande, que en un momento, parecía dominado por el guardameta Kim Seung-Gyu, pero que en un pestañeo, quedó a la deriva con varios hombres mexicanos en el área. ¿La razón? El defensa, Lee Gi-Hyuk estorbó al portero en su salto, lo que hizo que soltará el esférico una vez iba en descenso.

Romo, atento a la acción, en un mar de cuerpos, cazó la pelota para con pierna derecha mandarla a guardar en un arco desprotegido. El estadio enloqueció, así como el propio autor, quien se mostró incrédulo por su expresión.

“El Vasco” Aguirre festejó eufórico en el banco de suplentes el tanto de Romo, que lo depositó en la siguiente fase del Mundial 2026.

??? ¡LA FELICIDAD DEL VASCO!



¡Qué desahogo en la banca! Javier Aguirre explotó con el gol de Luis Romo tras el error del arquero y lo festejó con todo junto a la "Hormiga" González.??



¿Qué te pareció la reacción del DT mexicano? ?



? Sigue toda la cobertura de la Copa? pic.twitter.com/L7Zb816LkJ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 19, 2026

Luis Romo MVP del triunfo sobre Corea del Sur

Tras el triunfo de México ante Corea el jugador más destacado fue Luis Romo, quien se ganó el premio del Jugador Más Valioso (MVP) según la FIFA.

Con base en Sofascore, el futbolista de 31 años tuvo una valoración de 8.0. El mediocampista disputó 71 minutos hasta que fue reemplazado por Obed Vargas.

Durante su tiempo en la cancha Romo completó 32 de 37 pases y cuatro de ellos fueron en campo rival. Además, tocó el balón 54 veces y solo dos de esas interacciones fueron fallidas.

El trabajo defensivo de Romo también fue destacado gracias a que recuperó tres balones, no fue regateado por ningún rival coreano y ganó cinco de sus siete duelos en el suelo. Además, fue bien por aire al superar a su rival en dos de cuatro duelos aéreos.

Próxima jornada de México

Con este triunfo, México llegó a los seis puntos con tres goles a favor y cero en contra, en el primer lugar del grupo A, al cual ya no podrá llegar Corea del Sur, aunque los igualara en puntos, debido a la victoria azteca en el enfrentamiento entre ambos, que es el primer criterio de desempate.

Corea del Sur quedó segunda con tres puntos, un gol a favor y uno en contra. Chequia es tercero con un punto con -1 y cierra las posiciones Sudáfrica con un punto y -2.

En la última jornada el miércoles 24 de junio, México enfrentará a Chequia en el Estadio Ciudad de México y Corea del Sur se las verá con Sudáfrica en el Estadio Monterrey.

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