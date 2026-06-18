Suiza soltó al basilisco sobre el final y le encajó un 4-1 a Bosnia en el Mundial 2026

La selección de Suiza enderezó su rumbo en el Mundial 2026 tras firmar una contundente victoria por 4-1 ante una exigente Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Los Ángeles. Un doblete del indomable Johan Manzambi y los zarpazos de Rubén Vargas y Granit Xhaka desataron al basilisco helvético en un compromiso que amenazaba con complicársele a los europeos, quienes ahora duermen como líderes provisionales del Grupo B.

Bosnia apretó las tuercas en el tramo final de la primera parte en busca de un gol psicológico antes de enfilar los vestuarios, obligando a Suiza a replegarse. Sin embargo las acciones quedaron igualadas en un primer tiempo de medición mutua.

Tras el descanso, el choque ganó revoluciones. El combinado suizo, que venía herido tras su amarga derrota en la jornada inaugural contra Qatar, salió con una marcha más. Al minuto 55, el estadio contuvo el aliento con la que pudo ser la joya del torneo: Dan Ndoye conectó una espectacular chilena en el corazón del área que exigió una estirada milagrosa del guardameta bosnio para mantener la paridad.

Bosnia no se amilanó y replicó duplicando su agresividad en los duelos individuales. Al minuto 68, el guardameta suizo tuvo que intervenir con una soberbia parada a mano cambiada que evitó el descalabro de los suyos. Viendo que el partido se le escapaba de las manos, el seleccionador helvético Murat Yakin movió el banquillo y la respuesta médica fue inmediata.

Solo un minuto después de las sustituciones, en el minuto 74, se rompió el cerrojo. Un defectuoso despeje de cabeza de la zaga bosnia quedó muerto en la frontal del área, escenario ideal para que Johan Manzambi la cazara de primeras y batiera las redes para el ansiado 1-0.

El gol destapó la olla para Bosnia, que terminó de desmoronarse poco después cuando su central Tarik Muharemovic vio la tarjeta roja directa, dejando a su equipo en inferioridad numérica y a merced de Suiza.

Vendaval suizo y la guinda de Xhaka

Con un hombre más sobre el terreno de juego, Suiza olió la sangre y desató un auténtico festival ofensivo en los últimos diez minutos. El atacante del Sevilla, Rubén Vargas, tiró de clase y frialdad para definir con una sutil vaselina ante la salida desesperada del arquero para el 2-0 en el minuto 84.

Seis minutos después, Vargas sirvió un balón preciso para que Johan Manzambi firmara su doblete de la tarde empujando el esférico a placer. Ya en el tiempo de descuento, Bosnia logró maquillar el marcador en el minuto 93 por mediación de Ermin Mahmic, quien aprovechó un parpadeo defensivo helvético para poner el 3-1.

Sin embargo, no hubo espacio para la épica de la remontada. En la última acción de la tarde, al minuto 96, el capitán Granit Xhaka frotó la lámpara y colocó la guinda del pastel con un soberbio remate que selló el definitivo 4-1.

Con estos tres puntos en el bolsillo, Suiza salda su deuda con la efectividad y se encarama de forma provisional en lo más alto del Grupo B con tres unidades, a la expectativa del choque que disputarán más tarde las selecciones de Canadá y Catar para completar la segunda fecha del sector.

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