En junio tenemos elecciones primarias: Todo el mundo a votar

El 23 de este mes, tendremos elecciones primarias en Nueva York, para decidir quiénes representarán a los diferentes partidos en la elección general del 3 de noviembre, de la que dependerá en gran medida el futuro del país en general y nuestra comunidad en especial en los próximos tres años.

“Aunque el 3 de noviembre no vamos a votar por presidente o vicepresidente”, comenta Jessica Orozco Guttlein, Esq, Vice Presidenta Senior de Política Pública y Comunicaciones de la Hispanic Federation, “sí vamos a elegir o reelegir a todos los miembros de la Cámara de Representantes, que son 435; a por lo menos 35 senadores nacionales; y a tres docenas de gobernadores estatales”.

Pero eso será recién en noviembre. En las primarias del 23, los neoyorquinos y neoyorquinas decidiremos quiénes van a ser los candidatos para la Gobernación, la Vicegobernación, la Fiscalía General del Estado, la Oficina del Contralor Estatal, toda la delegación neoyorquina para la Cámara de Representantes en Washington, además de senadores y representantes estatales.

“Ya es tarde para inscribirse y votar este mes, pero hay tiempo para registrarse y acudir a las urnas el 3 de noviembre”, añade Jessica. “Quienes no estén inscritos y quieran estarlo para entonces, pueden contar con la ayuda de nuestra Hispanic Federation llamando a nuestra línea gratuita y bilingüe, al (866) 432-9832”.

Esa ayuda forma parte de la misión de nuestra organización desde su nacimiento, en 1990. En los 36 años transcurridos, nuestra federación ha puesto énfasis en la importancia de que nuestra comunidad tome parte activa en la vida política a nivel nacional y en los sitios donde vivimos y trabajamos. A tal fin, nuestra Hispanic Federation ha inscrito y movilizado a millones de votantes, además de proporcionar información objetiva para que nuestra comunidad comprenda cómo y por qué las elecciones afectan nuestras vidas.

“En 2022, por ejemplo, nuestra Hispanic Federation puso en marcha La Voz de Mi Gente, una campaña no partidista para registrar y movilizar a los votantes latinos”, amplía Jessica. “Y no sólo eso, porque La Voz de Mi Gente también ayuda a que las organizaciones locales, como nuestros cientos de agencias miembros y aliadas en casi todo el país, involucren a sus comunidades en los procesos cívicos”.

Un resultado de esa política de captación de votantes ha sido que desde 2016, la federación ha inscrito en los padrones electorales a más de 160,000 latinos y latinas. Otro resultado ha sido que otorgó más de un millón trescientos mil dólares a organizaciones de base para ayudarles con su trabajo de participación cívica.

Desde ese año, nuestros mensajes han llegado a más de tres millones de votantes latinos. Y los resultados están a la vista, porque en las elecciones de 2020, el 88 por ciento de los latinos y latinas inscritos como votantes por la federación participaron en las elecciones. Para comprender mejor la importancia de esto, hay que tener en cuenta que la tasa de participación general en esas elecciones fue la más alta desde 1900. Y sin embargo, sólo llegó al 66 por ciento. Eso significa un 22 por ciento menos que la proporción de nuestra gente inscrita gracias a la federación.

Volviendo a las elecciones del 23 de junio, para poder participar en las mismas es necesario ser ciudadano y estar inscrito como votante. Si van a votar y necesitan ayuda el día de la elección, no duden en llamar a la línea de la Junta Electoral, o Board of Elections, de Nueva York. El número es 866-VOTE-NYC, ú (866) 868-3692.

Y si quieren saber más sobre las agencias, iniciativas, programas y actividades de la Hispanic Federation, visiten nuestro sitio Web, o llamen al (212) 233-8955, o al (866) 432-9832.

¡Celebremos juntos nuestro 36to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation