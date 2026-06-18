Un menor es detenido tras un tiroteo en Times Square; no se reportan heridos

Una persona fue detenida este jueves tras un tiroteo registrado en Times Square, en el centro de Manhattan, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Las autoridades indicaron que no se reportaron heridos.

El incidente ocurrió poco antes de las 4:00 de la tarde en la intersección de la calle 44 Oeste y la Séptima Avenida, una de las zonas más transitadas de Nueva York.

Según la policía, un sospechoso fue puesto bajo custodia y se recuperó un arma de fuego en el lugar. Las autoridades señalaron que el detenido es menor de 18 años, aunque no divulgaron su edad exacta ni su identidad.

Videos captados por cámaras de la zona muestran a dos personas corriendo hacia la calle antes de que se escucharan disparos. En las imágenes, ambos parecen sacar armas de fuego y abrir fuego antes de huir del lugar.

BREAKING: Watch the moment shots are fired in Times Square (Manhattan, NYC).



Police have a suspect in custody.

No injuries reported.



Video Credit: @EarthCam pic.twitter.com/Z8hXC0STTm — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) June 18, 2026

Por el momento, los investigadores no han determinado si el tiroteo fue un ataque dirigido contra una persona específica o si se trató de un hecho aleatorio.

Decenas de agentes del NYPD acudieron a la escena y acordonaron el área para realizar las pesquisas. Testigos observaron a investigadores examinando un vehículo Hyundai azul como parte de la investigación, según CBS News.

La policía indicó que continúa buscando a otras personas que podrían haber estado implicadas en el tiroteo y no descarta realizar más arrestos.

Debido a la actividad policial, el NYPD advirtió sobre retrasos en el tráfico, cierres de calles e interrupciones en el transporte público en los alrededores de la calle 45 Oeste y la Octava Avenida.