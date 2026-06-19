Cooperativas financieras de Nueva Jersey lanzan colecta de alimentos para combatir el hambre infantil

Las cooperativas de crédito de Nueva Jersey volvieron a unirse para enfrentar uno de los problemas sociales más persistentes del estado: la inseguridad alimentaria.

Un total de 18 instituciones financieras participan este año en la tercera edición de la New Jersey Credit Unions Food Cooperative, una iniciativa que busca recolectar alimentos no perecederos para abastecer despensas comunitarias y organizaciones que ayudan a familias vulnerables.

La campaña está copatrocinada por First Harvest Credit Union, Affinity Federal Credit Union y EdiFi Credit Union. Esta arrancó ya el 15 de junio y estará vigente hasta el 31 de agosto en sucursales distribuidas por todo el estado.

El objetivo principal es reforzar las reservas de los bancos de alimentos durante el verano, una época especialmente difícil para miles de familias. Cuando terminan las clases, muchos niños dejan de recibir las comidas que normalmente obtienen en las escuelas, lo que aumenta la presión sobre las organizaciones comunitarias encargadas de brindar asistencia alimentaria.

Comunidades enteras enfrentan dificultades para acceder a alimentos

La necesidad sigue siendo significativa en Nueva Jersey. Según datos recientes de la Oficina del Defensor de la Seguridad Alimentaria del estado, la tasa promedio de inseguridad alimentaria alcanzó el 11.7% en 2023. Esto significa que alrededor de 1.1 millones de residentes experimentaron dificultades para acceder de manera constante a alimentos suficientes y nutritivos.

La situación es particularmente preocupante entre los menores de edad. Entre 2020 y 2023, la inseguridad alimentaria infantil aumentó del 9% al 13.4%, reflejando el impacto que la inflación, los altos costos de vivienda y otros desafíos económicos han tenido sobre muchas familias.

A estos datos se suma un problema estructural identificado por la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey. El organismo señaló la existencia de 50 comunidades consideradas “desiertos alimentarios”, áreas donde el acceso a alimentos saludables y asequibles es limitado. En conjunto, estas comunidades albergan a aproximadamente 1.5 millones de personas.

Los organizadores destacan que muchas de esas zonas coinciden con las áreas donde operan las cooperativas de crédito participantes. Por ello, las donaciones recaudadas en cada sucursal permanecerán dentro de las comunidades locales y serán entregadas directamente a despensas de alimentos, iglesias, centros comunitarios y organizaciones benéficas cercanas.

Quienes deseen colaborar pueden llevar productos no perecederos a cualquiera de las sucursales participantes. Los alimentos recolectados serán distribuidos entre despensas y organizaciones comunitarias de las mismas localidades donde se realicen las donaciones, con el objetivo de ayudar a familias que enfrentan dificultades para acceder a alimentos suficientes y nutritivos.

Sigue leyendo:

* 7 formas de gastar menos en el supermercado aunque los precios sigan subiendo

* El desperdicio de comida cuesta casi $3,000 al año a cada familia en EE.UU.

* Cómo ahorrar hasta $200 al mes en comida sin cambiar lo que comes en EE.UU.