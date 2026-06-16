Daddy Yankee y Farruko, figuras de un día de fiesta para Puerto Rico en NY

Las calles de Nueva York se vistieron de azul, blanco y rojo para celebrar algo que va mucho más allá de una fecha en el calendario. El Desfile Nacional Puertorriqueño volvió a reunir a miles de personas alrededor del orgullo boricua y, esta vez, tuvo como protagonistas a dos artistas que han llevado el nombre de la isla a todos los rincones del planeta: Daddy Yankee y Farruko.

Mientras uno encabezó la multitud que tomó la Quinta Avenida, el otro fue el encargado de encender uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.

Daddy Yankee encabezó una celebración histórica

Daddy Yankee fue el gran protagonista de la edición de este año del Desfile Nacional Puertorriqueño, celebrado bajo el lema “Somos más que 100 x 35”, una referencia a las dimensiones geográficas de Puerto Rico y a la enorme influencia que sus ciudadanos han tenido alrededor del mundo.

La organización destacó precisamente ese impacto en ámbitos como la música, la cultura, los deportes, el entretenimiento, los negocios y la política. El evento volvió a congregar cerca de un millón de personas en la Quinta Avenida de Manhattan.

La reina del desfile fue Dayanara Torres, quien en 1993 se convirtió en la tercera puertorriqueña en conquistar la corona de Miss Universo.

Aunque Daddy Yankee anunció en 2023 su retiro de la música secular para enfocarse en proyectos de música cristiana, su figura sigue siendo una de las más influyentes del movimiento urbano. El intérprete de “Gasolina” compartió después del evento un emotivo mensaje en Instagram acompañado de un video de la celebración.

“Un momento histórico en la CAPITAL DEL MUNDO. La energía de un campeonato y el orgullo de nuestras raíces Boricuas se unieron para crear una celebración inolvidable”, dijo además en referencia al título conseguido por los Knicks en la NBA.

Entre los homenajeados también figuraron Anthony Ramos, la bailarina y creadora cultural Lilibeth Torres, la diseñadora Lila Nikole, el trombonista Papo Vázquez y Teresa Santiago. Además, el desfile rindió reconocimientos especiales al municipio de Vega Baja y al estado de Nueva Jersey.

Según explicó Louis Maldonado, director ejecutivo del evento, la edición de este año contó con 75 carrozas, una cifra superior a la registrada anteriormente.

Farruko iluminó uno de los íconos de Manhattan

La celebración puertorriqueña también se trasladó a las alturas de la ciudad. Farruko fue el encargado de encender las luces del Empire State Building con los colores de la bandera de Puerto Rico, una tradición que cada año busca rendir homenaje a la comunidad boricua y su legado cultural.

El emblemático rascacielos brilló de azul, blanco y rojo en una imagen que rápidamente se convirtió en protagonista de las redes sociales.

El cantante compartió varias fotografías del momento y expresó su felicidad por formar parte de un reconocimiento tan significativo. La postal del Empire State iluminado sirvió como complemento perfecto para un fin de semana en el que Puerto Rico ocupó un lugar central en Nueva York.

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