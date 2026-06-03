Con Shakira y muchas sorpresas, FIFA revela los artistas del álbum oficial del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene oficialmente su banda sonora. A sólo unas horas de que millones de aficionados sigan cada jugada desde Canadá, México y Estados Unidos, la FIFA presentó oficialmente el álbum que acompañará la mayor edición del torneo en toda su historia, una producción que reúne a algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional.

Con 18 canciones y colaboraciones inéditas entre artistas de distintos continentes, el proyecto busca capturar la esencia de una competición que promete romper récords, tanto dentro, como fuera de la cancha. La producción ya se encuentra disponible para descarga anticipada en las principales plataformas digitales.

La iniciativa representa además uno de los pasos más ambiciosos de FIFA Sound, la división musical de la organización, que apuesta por convertir la música en un puente entre culturas y aficiones de todo el planeta.

Una mezcla de estrellas para una cita histórica

Tras el lanzamiento de temas como “Lighter”, “Por Ella”, “Echo”, “Illuminate”, “Goals” y “Game Time”, la FIFA reveló la lista completa de artistas que forman parte del álbum.

Lista de temas del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Goals: LISA, Anitta y Rema.

Game Time: Future y Tyla.

Illuminate: Jessie Reyez y Elyanna.

Echo: Daddy Yankee y Shenseea.

Por Ella: Los Ángeles Azules y Belinda.

Three Nations: 21 Savage, Nata Cano y French Montana.

No Place Like Home: Major Lazer, Nelly Furtado y Davido.

In the Stars (Remix): The Rolling Stones.

Show Me: Ayra Starr y Latto.

Mi México Lindo: Alejandro Fernández.

Blessings: Stormzy, Fridayy y Angel.

Energy: Ava Max y BIA.

Lighter: Jelly Roll y Carín León.

Siir Siir: Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy.

Partidazo: Danny Ocean.

Champion: IShowSpeed.

Love Always Wins: Shaggy, Cimafunk y Zema.

Dai Dai: Shakira y Burna Boy.

La propuesta reúne, desde leyendas consolidadas, hasta artistas emergentes que hoy marcan tendencia en la industria musical. Muchas de estas colaboraciones se concretaron por primera vez gracias a este proyecto impulsado por la FIFA.

Música y fútbol unidos en un mismo escenario

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el alcance global de la iniciativa y la diversidad de voces que participan en ella.

“La FIFA ha reunido un grupo de músicos extraordinariamente potente, muy apropiado para la mayor competición de un solo deporte de la historia”, afirmó.

Además, añadió que “en el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 participan artistas de todos los continentes, idiomas y géneros, desde superestrellas mundiales hasta voces que están abriéndose paso y configurando el futuro del sector. Todos ellos se incluyen en un proyecto pensado para unir a los aficionados en todo el mundo gracias al poder de la música y del fútbol”.

La FIFA también adelantó que el álbum, que será lanzado este 5 de junio, seguirá creciendo a medida que avance la competición, con nuevas canciones y colaboraciones que se irán revelando en los próximos meses.

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