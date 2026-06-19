Pochettino hace historia al llevar a EE.UU. a la siguiente ronda: “Tenemos que creer que podemos ganar”
Estados Unidos confirmó su presencia en dieciseisavos, como primera del grupo D tras ganar Australia
Todo es felicidad en Estados Unidos. Dos victorias en el Mundial 2026, clasificación a los dieciseisavos de final, dos victorias consecutivas por primera vez en casi 100 años. Todo marcha conforme al plan diseñado por el DT argentino Mauricio Pochettino.
Pochettino afirmó que su equipo tiene que seguir creyendo en sus opciones de llegar hasta el final del Mundial y que las dos brillantes victorias cosechadas en la fase de grupos no cambian su “visión” ni sus “sueños”.
“Tenemos que seguir creyendo, creer que podemos ganar. Sabemos que tenemos que trabajar, pero al mismo tiempo disfrutar juntos, construyendo nuestro camino día a día. Mi visión no ha cambiado demasiado, ni tampoco mis sueños. Cuando juegas bien, todo es más fácil, pero hay que seguir creyendo. Ahora tenemos que ir a por el próximo partido y seguir empujando para mejorar”, afirmó Pochettino.
“Veo a un equipo que cree en lo que hace. Vi la capacidad de adaptarse a distintos rivales. Les dije que sigan divirtiéndose porque están haciendo un gran trabajo”, insistió.
Pochettino reconoció que se emocionó al ver el enorme apoyo de la afición estadounidense en Seattle. “Incluso sin ser estadounidense, después del partido estaba muy sensible porque el apoyo fue increíble. Los aficionados estuvieron increíbles: la manera en que nos apoyaron y celebraron la victoria me emocionó mucho. Hubo una conexión perfecta entre el equipo y la afición”, consideró.
Hoy a favor de la “pausa de hidratación”
El técnico argentino consideró que el tan criticado cooling break mundialista, que divide los partidos en cuatro partes, ahora sí tenía razón de ser, dadas las condiciones del partido.
“Mucho sol, más de 30° C, en pleno verano. Hoy sí fue bueno tener este momento para que ambos equipos pudieran hidratarse y seguir manteniendo un buen espectáculo. Hoy estoy de acuerdo. Ha sido necesario”, advirtió Pochettino.
La medida, implementada por FIFA, ha sido atacada por incluir pausas comerciales en detrimento de la continuidad del encuentro.
Miedo por la llamada de Donald Trump
El argentino reconoció que el diálogo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no fue un momento sencillo. “Tuve un poco de miedo, por mi nivel de inglés”, reconoció. En esa línea, explicó que ante esas comunicaciones le pide ayuda a su staff.
“Fue un par de minutos, estuvo muy cariñoso con todos los jugadores. (Trump) Es una persona un poco ocupada, pero si llegamos a una instancia, seguramente estará con nosotros”, agregó.
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