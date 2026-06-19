Rubén Dias responde a críticas sobre Cristiano: “Es el centro de atención”

Rubén Dias, defensa central de la selección de Portugal, calificó el viernes de “insignificantes” las críticas a su compañero Cristiano Ronaldo y afirmó que no han afectado la concentración del equipo.

El empate 1-1 de Portugal contra la República Democrática del Congo en su debut en el Mundial desató duras críticas a Ronaldo.

“No es un problema para nosotros”, dijo Dias al ser preguntado sobre las críticas a Ronaldo. “Es insignificante, solo un poco de revuelo. Es parte del juego”.

Rúben Dias entrou na sala de imprensa em que se ouviam as facas a afiar e os dentes prontos para tirar o sangue…



Saiu de lá sem uma nódoa negra! DAMN! Que aura!



Isto é ser capitão! pic.twitter.com/50nZe6ASwg — O Fura-Redes (@OFuraRedes) June 19, 2026

Sin embargo, Ronaldo, que participa en su sexto Mundial este verano, no ha marcado en jugada en una gran competición desde junio de 2021. Los tres disparos del delantero del Al Nassr contra Congo se fueron desviados.

Las críticas forman parte del juego

“Ante todo, las críticas no van dirigidas a un solo jugador”, dijo el central del Manchester City.

“Cristiano es el centro de atención, pero creo que todos estamos en el punto de mira. “Sobre todo, aparte de lo que acabo de decir, no creo que esté pasando nada fuera de lo común. Siempre ha sido así desde que estoy aquí. Creo que seguirá siéndolo en el futuro”, alertó Dias

Y también comentó: “Al final, es solo ruido. Nos aislamos de él y nos concentramos en lo nuestro”.

?Rúben Dias was asked about João Neves’ comments regarding Cristiano Ronaldo and the criticism aimed at Bruno Fernandes after Portugal’s draw against DR Congo:



?? Reporter: “Rúben, what is your opinion on João Neves’ comments about Cristiano Ronaldo and the reaction from some? pic.twitter.com/pDX3aVKuBk — SethOfficial?? (@UTD_Seth001) June 19, 2026

Sin afectación en Portugal

“Para todos nosotros, no es un problema”, dijo. “Estamos unidos en la convicción de que las dificultades son algo positivo y que es a través de ellas que veremos de qué estamos hechos. Las vemos como una oportunidad para crear algo positivo. Mi mente no divaga en esa dirección. No les presto atención cuando nos las lanzan. Creo que ninguno de nosotros les da importancia. Ni siquiera debería ser un problema”.

Las cuentas en redes sociales de varios jugadores portugueses, incluidas las de Bruno Fernandes y Vitinha, fueron invadidas por mensajes de aficionados que exigían respeto para Ronaldo y acusaban a algunos de sus compañeros de no pasarle el balón al capitán deliberadamente.

Al ser preguntado al respecto, Dias declaró: “Para ser sincero, no vi mucho. No vi nada de lo que comentan. Hay mucho ruido, mucha especulación; es normal que la especulación se triplique cuando los resultados no son los mejores. Pero eso no afecta nuestra confianza en lo más mínimo.

“Nunca se busca la perfección en este tipo de competición; creo que cuanto antes surjan las dificultades, mejor. Solo se gana si el equipo tiene la capacidad de seguir mejorando partido tras partido. No espero escenarios perfectos. Lo más importante es mantener los pies en la tierra”. Dias, que no jugó contra la República Democrática del Congo por lesión, se ha recuperado y se espera que sea titular contra Uzbekistán el 23 de junio en Houston”, cerró Dias.

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