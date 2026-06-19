Lula da Silva se burla de Neymar en el Mundial 2026: “Es un futbolista home office”

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva desató risas y polémica este viernes durante un acto oficial en la ciudad de Belo Horizonte. El mandatario cargó con ironía contra la convocatoria de Neymar para el Mundial 2026, calificando al actual atacante del Santos como el primer jugador de la historia en disputar un torneo bajo la modalidad de “teletrabajo”.

La llamativa declaración del líder progresista surgió cuando un niño de la audiencia le manifestó su profunda admiración por el astro de 34 años, asegurando que esperaba verlo brillar pronto en las canchas norteamericanas.

“Neymar ni está jugando. Neymar es el primer convocado home office en el mundo”, replicó Lula entre risas, admitiendo de inmediato que el ocurrente término lo había tomado de un meme que recibió en internet.

“Al paso que van las cosas, algún día montaremos una selección con inteligencia artificial en la que incluiremos a once Pelés”, añadió Lula en tono jocoso.

La postura de Lula refleja el sentir de una parte de la torcida brasileña que cuestiona la inclusión del ’10’ en la lista definitiva del seleccionador Carlo Ancelotti. Neymar arrastra un preocupante historial médico y se lesionó por última vez el pasado 17 de mayo en el Campeonato Brasileño, apenas veinticuatro horas antes de que el estratega italiano revelara su nómina oficial.

El exjugador del Barcelona y del PSG no viste la camiseta de la ‘Canarinha’ en un partido oficial desde el 17 de octubre de 2023, fecha en la que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda durante un duelo de eliminatorias ante Uruguay.

La realidad le da la razón al chiste del presidente: Neymar se perdió el amargo debut mundialista de Brasil (1-1 ante Marruecos) y ni siquiera formó parte de la expedición que viajó a Philadelphia para el choque de este viernes ante Haití.

Mediante un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) trató de apaciguar el debate: “Neymar permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación”. Recién este miércoles, el delantero pudo completar su primer entrenamiento ligero a la par del grupo desde que se concentraron en territorio estadounidense.

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