Mundial 2026: EE.UU vence a Australia y queda muy cerca de clasificar a 16avos

La selección de Estados Unidos queda muy cerca de la clasificación a los 16avos del Mundial 2026 con la victoria 2-0 sobre Australia en el Grupo D de la Copa del Mundo.

EE.UU consiguió por suerte un autogol en el primer tiempo y pudo ampliar la ventaja con un gol de Alex Freeman. En el segundo tiempo se enfocaron en no sufrir en portería propia e irse sin goles recibidos.

El equipo estadounidense aseguró al menos un triple empate con 6 puntos y podría tener la clasificación con derrota o empate de Turquía.

Por su parte, Australia queda con 3 unidades y se jugará todo en el último partido del Grupo D ante Paraguay.

Esta es la primera vez que USA gana dos encuentros de forma consecutiva desde la Copa del Mundo de 1930, la primera edición del Mundial. Pasaron 96 años para EE.UU ganara dos encuentros al hilo.

ALEX FREEMAN. What a moment! ??



Seattle is ALIVE after the @USMNT's 2nd goal vs Australia pic.twitter.com/TayzNKDsD7 — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

Florin Balogun marcó el camino de EE.UU ante Australia

Estados Unidos nuevamente se mostró superior a su rival con la tenencia de la pelota y fue claramente superior a Australia durante el primer tiempo.

Balogun se escapó en una jugada solitaria, metió el centro y contó con la fortuna que Cameron Burgess la tropezó y la metió en su propio arco.

Estados Unidos se convirtió en la PRIMERA selección que se beneficia de un autogol en dos partidos consecutivos en TODA la historia de la Copa del Mundo, de acuerdo a Mister Chip.

1-0! GOOOOAL FOR USA! ??



Flo Balogun charges in and the @USMNT finds the back of the net on the own goal pic.twitter.com/GdivDaeNt9 — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

El Team USMNT también se adelantó ante a Paraguay con un autogol de Bobadilla para el 1-0.

El segundo gol llegó en el final del primer tiempo tras un rebote en el área y Alexander Freeman cabeceó para empujar la pelota.

Aunque el árbitro lo anuló por fuera juego en una primera oportunidad, el VAR revirtió la decisión a favor de los estadounidenses y consiguió ampliar la pizarra.

Estados Unidos aún no asegura clasificación

El equipo de Mauricio Pochettino no está aún matemáticamente clasificado y deberá esperar el resultado entre Turquía y Paraguay en el último encuentro de la jornada.

Estados Unidos puede terminar en el tercer puesto en un hipotético triple empate con 6 puntos, en caso de victoria de Turquía. Con un empate o derrota de los turcos, aseguraría permanecer en los dos primeros puestos.

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