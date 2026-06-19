Tragos memorables, tacos y hospitalidad han puesto a SUPERBUENO en las listas internacionales

Cuando Ignacio “Nacho” Jiménez abrió las puertas de SUPERBUENO en el East Village de Manhattan hace tres años, no estaba pensando en rankings internacionales ni en premios. Su objetivo era mucho más personal: crear un espacio que reflejara la hospitalidad mexicana que había echado de menos durante décadas trabajando detrás de las barras más reconocidas de Nueva York.

Hoy, ese sueño convertido en bar ocupa un lugar privilegiado en la escena mundial de la coctelería. SUPERBUENO ha sido reconocido entre los mejores bares del mundo, alcanzando el puesto número 12 en World’s 50 Best Bars en 2025 y manteniéndose durante dos años entre los primeros lugares deNorth America’s 50 Best Bars, en el puesto #2 en el 2024 y 2025. Sin embargo, para Jiménez, el verdadero éxito sigue estando en la experiencia que viven quienes cruzan la puerta de su local en la esquina de First Avenue y First Street.

Tragos típicos como el tepache forman parte del menú de cocteles./Cortesía

“SUPERBUENO fue la respuesta a la falta de espacios que reflejaran la hospitalidad mexicana en la coctelería. Tuve siempre la idea de crear un espacio que nos representara”, explica el bartender nacido en León, Guanajuato, quien lleva 25 años viviendo en Nueva York.

La historia de Jiménez es la de alguien que aprendió el oficio desde abajo. Sin formación académica en mixología, construyó su carrera a través de la experiencia, trabajando prácticamente en todas las posiciones posibles dentro de la industria restaurantera.

“Mi aprendizaje sobre coctelería fue totalmente empírico y se lo debo a 25 años trabajando por todo Nueva York, desde el Upper West Side, Chelsea, Soho hasta Downtown. Siempre me gustó la barra porque es como el escenario de los restaurantes, y me hace sentir más seguro”, cuenta.

Esa combinación entre disciplina, curiosidad y pasión terminó dando forma a una propuesta única. SUPERBUENO no es un bar mexicano tradicional ni un cocktail bar neoyorquino convencional. Es una conversación constante entre ambas culturas.

“Nacho” Jiménez dice mezclar en sus tragos la cultura mexicana y la neoyorquina./Cortesía SUPERBUENO

La carta de bebidas refleja precisamente esa filosofía. Lejos de depender exclusivamente de margaritas y recetas conocidas, Jiménez construyó un menú compacto que reinterpreta ingredientes y recuerdos mexicanos a través de estructuras clásicas de la coctelería internacional.

“Mi menú es pequeño, son 13 cocteles, tengo high balls, negronis, martinis, tratando de reflejar la cultura de Nueva York mientras resalto historias o ingredientes mexicanos”, explica.

Uno de los ejemplos más representativos es el Fresca Tonic, una de las bebidas que mejor resume la identidad del lugar.

“El Fresca Tonic es un perfecto ejemplo de lo que es SUPERBUENO, la mezcla de dos culturas, ya que en estructura se toma como un gin & tonic, pero tiene el ADN de una agua fresca mexicana. Estamos siempre tratando de juntar ambas culturas”, dice.

La creatividad detrás de la barra también ha convertido algunos tragos en verdaderos fenómenos. Es el caso del trago “Vodka y Soda”, inspirado en una bebida que millones de mexicanos reconocen de inmediato.

“Un día estaba caminando por la Avenida A buscando tacos y compré una bebida de la marca Boing de guayaba, una fruta que me encanta. Entonces se me despertó la idea de crear un trago elevado con ese sabor, pero sin la viscosidad natural de la guayaba, y lo logramos utilizando una técnica de clarificación”, relata.

El resultado habla por sí solo: el establecimiento vende alrededor de 2,600 Vodka y Soda cada mes. Junto al Green Mango Martini y el Mole Negroni, forman parte de los cócteles insignia que han convertido a SUPERBUENO en una parada obligatoria para aficionados y expertos de la coctelería.

Pero si algo sorprende a quienes visitan el lugar es que la experiencia no termina en la barra. La cocina se ha convertido en una de las armas secretas del establecimiento.

Nacho lo tiene claro: “Ningún cocktail está completo sin un programa de comida, y para nosotros es nuestra arma secreta. En nuestro menú se esconde un gran sabor”.

Los platos reinterpretan clásicos mexicanos con una mirada contemporánea. Desde los Al Pastor Yaki Tacos y los Crispy Pork Belly Tacos hasta los famosos Nacho’s Nachos y el Birria Grilled Cheese, cada receta busca despertar recuerdos sin caer en la nostalgia fácil.

El menú reinterpreta algunos clásicos mexicanos como los tacos y los nachos./Cortesía

“Si has estado en México, te llevan inmediatamente de regreso”, asegura.

Sin embargo, quizá el ingrediente más importante de SUPERBUENO no aparece en el menú. Está en la atmósfera.

Desde que uno entra al local, queda claro que aquí la formalidad no tiene cabida. La música, la iluminación dinámica, las conversaciones entre mesas y el movimiento constante crean una energía contagiosa que se siente más cercana a una celebración entre amigos que a un bar de fama internacional.

“No quería tener un lugar formal porque los latinos somos amigables, fiesteros, y eso se refleja en SUPERBUENO. Le prestamos mucha atención a la hospitalidad, a los detalles, a saber lo que quiere el cliente y tratar de crear una comunión entre todos los que estamos aquí adentro”, afirma.

El ambiente del lugar es muy fiestero, con música alegre y servicio cordial./Cortesía

Jiménez tampoco duda en reconocer que el éxito es el resultado de un esfuerzo colectivo.

“Tengo un equipo enorme que le dedica mucho tiempo al lugar, con una pasión enorme, que hacen mi trabajo mucho más fácil”, señala.

Y aunque admite que aparecer en las listas más prestigiosas de la industria es motivo de orgullo —“Estar en estas listas es un gran honor”, dice—, la verdadera esencia de SUPERBUENO sigue siendo la misma que inspiró su creación: celebrar la cultura mexicana desde una perspectiva contemporánea, inclusiva y profundamente neoyorquina.

SUPERBUENO está ubicado en el13 First Avenue, New York, NY 10003. Más información: https://www.superbuenonyc.com.