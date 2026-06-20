Dua Lipa comparte las primeras fotos de su boda en Sicilia

Después de muy poca información referente a la boda de Dua Lipa y Callum Turner el pasado 6 de junio, fue la propia cantante la que se encargó de compartir las primeras imágenes correspondientes a ese evento que se quedará en su memoria para toda la vida.

El 2 de junio, Dua emitió fotografías de ella y su esposo, Callum, besándose tras su casamiento por civil, que se efectuó el pasado 31 de mayo. Ahora, dos semanas después de su unión en matrimonio en Sicilia, Palermo, la cantante se mostró públicamente por primera vez con su vestido blanco y portando el velo.

Dua Lipa muestra imágenes inéditas de su boda con Callum Turner

Dua Lipa aprovechó su plataforma de Instagram para compartir este sábado nueve fotos de ese día especial, donde realiza distintas actividades con Turner y personas muy allegadas. Las imágenes muestran desde el compartir con champagne, la pareja a punto de besarse, ambos bailando e incluso haciendo fotos cómicas.

Aunado a eso, también compartió una foto individual de cada uno, donde se aprecian a detalle ambas vestimentas. La cantante deslumbró con su vestido con un escote en la espalda, pegado en la parte de arriba, pero que se estiraba en las piernas para hacerse largo y chocar, incluso, con su también largo velo.

Por su parte, Callum Turner fue un poco más clásico con su traje negro con blanco y un corbatín que le hacía aportar elegancia a su outfit de novio.

Para esa ceremonia asistieron distintas celebridades de la talla de: Shakira, Adele, Katy Perry, Elton John y más nombres relacionados con el orbe artístico.

Dua Lipa y Callum Turner han disfrutado de Italia en su luna de miel

Si algo anhelaban Dua Lipa y Callum Turner era conocer Italia. Por ende, no se lo pensaron dos veces en escoger un lugar para celebrar su boda y permanecer durante varias semanas visitando todos sus atractivos turísticos.

Esta feliz pareja se hospedó en el lujoso hotel Taormina, también visitó Matera y pasaron por la Costa Amalfitana, antes de llegar a la Fontana di Trevi., disfrutando al máximo de su postmatrimonio.