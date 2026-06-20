Mundial 2026: Así quedarían los dieciseisavos de final hoy

De finalizar la fase de grupos del Mundial 2026 hoy, habría duelos como México vs. España; Inglaterra vs. Portugal, entre otros

México se enfrentaría a España si la fase de grupos queda así.

Estados Unidos y México ya están clasificados a los 16avos del Mundial 2026. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

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Por  Reinaldo Oliveros

El Mundial 2026 será único en este siglo con una ronda de dieciseisavos de final tras la ampliación a 48 equipos en la Copa del Mundo.

De permanecer las rondas como van habría duelos entre México y España, así como Inglaterra enfrentándose a Portugal. 

Así quedarían los 16avos de final de la Copa del Mundo

1. Lado Izquierdo del Cuadro (Bloque A)

Dieciseisavos de Final

Llave ID Equipo 1 vs. Equipo 2 Horario Proyectado
W-32-4 Brasil vs. Japón Lun, 29 Jun – 18:00
W-32-6 Costa de Marfil vs. Francia Mar, 30 Jun – 18:00
W-32-7 México vs. España Mié, 1 Jul – 02:00
W-32-8 Inglaterra vs. Portugal Mié, 1 Jul – 17:00
W-32-14 Argentina vs. Arabia Saudita Vie, 3 Jul – 23:00
W-32-16 Australia vs. Irán Vie, 3 Jul – 19:00
W-32-13 Canadá vs. Bélgica Vie, 3 Jul – 04:00
W-32-15 Colombia vs. Paraguay Sáb, 4 Jul – 02:30

Hipotéticos Octavos de Final (Cruces Ganadores Bloque A)

Octavos ID Enfrentamiento Proyectado Fecha / Hora
W-16-3 Ganador [Brasil/Japón] vs. Ganador [Costa de Marfil/Francia] Dom, 5 Jul – 21:00
W-16-4 Ganador [México/España] vs. Ganador [Inglaterra/Portugal] Lun, 6 Jul – 01:00
W-16-7 Ganador [Argentina/Arabia Saudita] vs. Ganador [Australia/Irán] Mar, 7 Jul – 17:00
W-16-8 Ganador [Canadá/Bélgica] vs. Ganador [Colombia/Paraguay] Mar, 7 Jul – 21:00

2. Lado Derecho del Cuadro (Bloque B)

Dieciseisavos de Final

Llave ID Equipo 1 vs. Equipo 2 Horario Proyectado
W-32-2 Alemania vs. Escocia Lun, 29 Jun – 21:30
W-32-5 Noruega vs. Países Bajos Mar, 30 Jun – 22:00
W-32-1 Corea del Sur vs. Suiza Dom, 28 Jun – 20:00
W-32-3 Suecia vs. Marruecos Mar, 30 Jun – 02:00
W-32-11 RD Congo vs. Ghana Vie, 3 Jul – 00:00
W-32-12 Uruguay vs. Austria Jue, 2 Jul – 20:00
W-32-9 Estados Unidos vs. Bosnia y H. Jue, 2 Jul – 01:00
W-32-10 Nueva Zelanda vs. República Checa Mié, 1 Jul – 21:00

Hipotéticos Octavos de Final (Cruces Ganadores Bloque B)

Octavos ID Enfrentamiento Proyectado Fecha / Hora
W-16-1 Ganador [Alemania/Escocia] vs. Ganador [Noruega/Países Bajos] Sáb, 4 Jul – 22:00
W-16-2 Ganador [Corea del Sur/Suiza] vs. Ganador [Suecia/Marruecos] Sáb, 4 Jul – 18:00
W-16-5 Ganador [RD Congo/Ghana] vs. Ganador [Uruguay/Austria] Lun, 6 Jul – 20:00
W-16-6 Ganador [Estados Unidos/Bosnia y H.] vs. Ganador [Nueva Zelanda/República Checa] Mar, 7 Jul – 01:00

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