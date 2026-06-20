Mundial 2026: Así quedarían los dieciseisavos de final hoy

El Mundial 2026 será único en este siglo con una ronda de dieciseisavos de final tras la ampliación a 48 equipos en la Copa del Mundo.
De permanecer las rondas como van habría duelos entre México y España, así como Inglaterra enfrentándose a Portugal.
Así quedarían los 16avos de final de la Copa del Mundo
1. Lado Izquierdo del Cuadro (Bloque A)
Dieciseisavos de Final
|Llave ID
|Equipo 1
|vs.
|Equipo 2
|Horario Proyectado
|W-32-4
|Brasil
|vs.
|Japón
|Lun, 29 Jun – 18:00
|W-32-6
|Costa de Marfil
|vs.
|Francia
|Mar, 30 Jun – 18:00
|W-32-7
|México
|vs.
|España
|Mié, 1 Jul – 02:00
|W-32-8
|Inglaterra
|vs.
|Portugal
|Mié, 1 Jul – 17:00
|W-32-14
|Argentina
|vs.
|Arabia Saudita
|Vie, 3 Jul – 23:00
|W-32-16
|Australia
|vs.
|Irán
|Vie, 3 Jul – 19:00
|W-32-13
|Canadá
|vs.
|Bélgica
|Vie, 3 Jul – 04:00
|W-32-15
|Colombia
|vs.
|Paraguay
|Sáb, 4 Jul – 02:30
Hipotéticos Octavos de Final (Cruces Ganadores Bloque A)
|Octavos ID
|Enfrentamiento Proyectado
|Fecha / Hora
|W-16-3
|Ganador [Brasil/Japón] vs. Ganador [Costa de Marfil/Francia]
|Dom, 5 Jul – 21:00
|W-16-4
|Ganador [México/España] vs. Ganador [Inglaterra/Portugal]
|Lun, 6 Jul – 01:00
|W-16-7
|Ganador [Argentina/Arabia Saudita] vs. Ganador [Australia/Irán]
|Mar, 7 Jul – 17:00
|W-16-8
|Ganador [Canadá/Bélgica] vs. Ganador [Colombia/Paraguay]
|Mar, 7 Jul – 21:00
2. Lado Derecho del Cuadro (Bloque B)
Dieciseisavos de Final
|Llave ID
|Equipo 1
|vs.
|Equipo 2
|Horario Proyectado
|W-32-2
|Alemania
|vs.
|Escocia
|Lun, 29 Jun – 21:30
|W-32-5
|Noruega
|vs.
|Países Bajos
|Mar, 30 Jun – 22:00
|W-32-1
|Corea del Sur
|vs.
|Suiza
|Dom, 28 Jun – 20:00
|W-32-3
|Suecia
|vs.
|Marruecos
|Mar, 30 Jun – 02:00
|W-32-11
|RD Congo
|vs.
|Ghana
|Vie, 3 Jul – 00:00
|W-32-12
|Uruguay
|vs.
|Austria
|Jue, 2 Jul – 20:00
|W-32-9
|Estados Unidos
|vs.
|Bosnia y H.
|Jue, 2 Jul – 01:00
|W-32-10
|Nueva Zelanda
|vs.
|República Checa
|Mié, 1 Jul – 21:00
Hipotéticos Octavos de Final (Cruces Ganadores Bloque B)
|Octavos ID
|Enfrentamiento Proyectado
|Fecha / Hora
|W-16-1
|Ganador [Alemania/Escocia] vs. Ganador [Noruega/Países Bajos]
|Sáb, 4 Jul – 22:00
|W-16-2
|Ganador [Corea del Sur/Suiza] vs. Ganador [Suecia/Marruecos]
|Sáb, 4 Jul – 18:00
|W-16-5
|Ganador [RD Congo/Ghana] vs. Ganador [Uruguay/Austria]
|Lun, 6 Jul – 20:00
|W-16-6
|Ganador [Estados Unidos/Bosnia y H.] vs. Ganador [Nueva Zelanda/República Checa]
|Mar, 7 Jul – 01:00
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