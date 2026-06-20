Mundial 2026: partidos para hoy 20 de junio y así va la tabla de posiciones

El Mundial 2026 continúa en la segunda jornada de la fase de grupos que cuenta con los dos primeros eliminados y que dejó la primera “sorpresa” con la eliminación de Turquía tras dos derrotas.

Haití y Turquía son los primeros equipos en despedirse del torneo en las dos primeras fechas. Estados Unidos también aseguró su presencia en la siguiente ronda del torneo.

Estos son los partidos que se jugarán hoy 20 de junio

⚽ Mundial FIFA 2026 Partidos de hoy | 20 de junio | Horario ET Grupo Partido Hora (ET) Estadio Transmisión en EE.UU. Grupo F 🇳🇱 Países Bajos vs. 🇸🇪 Suecia 1:00 PM 🏟️ NRG Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo E 🇩🇪 Alemania vs. 🇨🇮 Costa de Marfil 4:00 PM 🏟️ BMO Field FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo E 🇪🇨 Ecuador vs. 🇨🇼 Curazao 8:00 PM 🏟️ Arrowhead Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo E 🇹🇳 Túnez vs. 🇯🇵 Japón 12:00 AM 🏟️ Estadio Monterrey FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio 📺 Todos los horarios corresponden al horario del Este de Estados Unidos (ET).

Resultados de ayer 19 de junio

⚽ Mundial FIFA 2026 Resultados del 19 de junio y posiciones actualizadas Grupo Partido Resultado Grupo C 🇲🇦 Marruecos vs. 🏴 Escocia 1-0 Grupo C 🇭🇹 Haití vs. 🇧🇷 Brasil 0-3 Grupo D 🇺🇸 Estados Unidos vs. 🇦🇺 Australia 2-0 Grupo D 🇵🇾 Paraguay vs. 🇹🇷 Turquía 1-0 📊 Grupo C Pos Selección Pts GF GC 1 🇧🇷 Brasil 4 4 1 2 🇲🇦 Marruecos 4 2 1 3 🏴 Escocia 3 1 1 4 🇭🇹 Haití 0 0 4 📊 Grupo D Pos Selección Pts GF GC 1 🇺🇸 Estados Unidos 6 6 1 2 🇦🇺 Australia 3 2 2 3 🇵🇾 Paraguay 3 2 4 4 🇹🇷 Turquía 0 0 3 Dato: Estados Unidos se convirtió en el primer clasificado del Grupo D a la fase eliminatoria tras sumar seis puntos en dos jornadas. En el Grupo C, Brasil lidera por diferencia de goles sobre Marruecos, aunque ambas selecciones tienen cuatro puntos.

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