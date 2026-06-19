Argelia presenta queja ante la FIFA por arbitraje ante Argentina en el Mundial 2026

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) presentó una queja formal ante la FIFA para protestar de manera enérgica contra el desempeño del cuerpo arbitral durante el choque del pasado miércoles ante Argentina en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Según reveló este viernes el diario deportivo argelino Compétition, la FAF considera que las decisiones del colegiado principal, el polaco Szymon Marciniak, y de la cabina del VAR perjudicaron gravemente a su selección y condicionaron por completo un encuentro que terminó decantándose del lado sudamericano gracias a un hat-trick de Lionel Messi.

La federación denuncia una dura entrada de Lionel Messi, quien impactó con los tacos de su bota directamente sobre la pierna del defensor y capitán argelino, Aïssa Mandi. Para la FAF, la acción requería de forma inequívoca una “sanción disciplinaria” severa que Marciniak obvió.

El segundo incidente señalado describe un claro codazo en el rostro propinado por el mediocampista de la ‘Albiceleste’, Alexis Mac Allister, sobre el juvenil centrocampista Ibrahim Maza, una acción que tampoco recibió castigo alguno en el terreno de juego.

El ente rector del fútbol argelino también rechazó que Marciniak ni siquiera se tomara el tiempo de acudir al monitor a revisar ninguna de las dos jugadas, acusando un desinterés flagrante por parte de los asistentes de video (VAR) para advertir al árbitro principal.

Según recoge el diario Compétition, la FAF argumenta que ambos incidentes alteraron la paridad competitiva del compromiso de la fase de grupos, sosteniendo que, de haberse aplicado el reglamento con el rigor habitual de la competición mundialista, las dos acciones bien pudieron castigarse con tarjetas rojas directas.

Sigue leyendo:

·Mundial 2026: EE.UU vence a Australia y queda muy cerca de clasificar a 16avos

·Irán presenta queja ante FIFA por restricciones de EE.UU en Mundial 2026

·Lula da Silva se burla de Neymar en el Mundial 2026: “Es un futbolista home office”