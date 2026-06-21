Amazon canceló “Artificial”; la película dirigida por Luca Guadagnino

Amazon MGM Studios acaba de cancelar “Atificial”, la nueva película de Luca Guadagnino que estaba relacionada con el creador de OpenAI, Sam Altman. Este no es el fin definitivo para la película, pero sí significa un retroceso, pues ahora tendrán que buscar un nuevo estudio.

Esta información fue difundida a través de un comunicado firmado por Amazon, en el que se explica la decisión de cancelar la película bajo el sello de Amazon MGM Studios. “Creemos que ‘Artificial’ se beneficiaría más si la estrenara otro estudio y estamos trabajando estrechamente con el equipo de producción para encontrarle una nueva distribuidora”, escribieron.

También hicieron mención de la buena relación que quieren mantener con Guadagnino. Dijeron: “Sentimos el mayor respeto y admiración por Luca Guadagnino como cineasta galardonado, además de una larga relación que esperamos continuar”.

Según información compartida por “Variety”, la película está prácticamente terminada e incluso ya Amazon había hecho algunas proyecciones antes de la cancelación. Por otro lado, también han comenzado a ofrecerla a distribuidoras.

La cancelación de “Artificial” se da meses después de que se anunciara una expansión significativa de la asociación entre OpenAI, empresa fundada por Sam Altman, y Amazon. Aunque sus acuerdos comenzaron a darse en el 2024, con el paso del tiempo se han hecho más fuertes.

Por ahora, Guadagnino no ha dado declaraciones sobre esta cancelación, aunque para especialistas es una certeza que encontrará un nuevo estudio y distribuidora para concretar su estreno.

Hay que recordar que “Artificial” es una película que narra el momento en el que Sam Altman fue destituido de OpenAI en el 2023 y las protestas que se generaron días después, lo que hizo que el magnate tecnológico regresara a su puesto como CEO.

Aunque Guadagnino se encargó de la dirección de la película, el guion estuvo a cargo de Simon Rich. Además de su relación con el cineasta galardonado, esta película seguro también atraerá la atención de distribuidoras por su elenco de primer nivel.

Andrew Garfield protagoniza “Artificial” interpretando a Sam Altman y también resalta Ike Barinholtz como Elon Musk. El elenco está completado por Monica Barbaro, Yura Borisov, Cooper Koch, Cooper Hoffman, , Jason Schwartzman y Mark Rylance.

El cineasta Luca Guadagnino ha sido nominado a los Premios Oscar y otros de los premios más importantes de la historia del cine; entre su lista de películas resalta “Call Me by Your Name” (2017), la cual hizo que el actor Timothée Chalamet se diera a conocer y comenzara su sólida carrera en Hollywood.

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