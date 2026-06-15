¿Quién está detrás de “Obsession”, la película de terror éxito en taquilla?

Las productoras de Hollywood se están peleando por fichar a Curry Barker para su siguiente proyecto. El joven director se ha convertido en una personalidad para la industria por el éxito que ha tenido “Obsession”, su ópera prima.

“Obsession” es una película de terror que durante las últimas cinco semanas se ha mantenido en el top de la lista de películas más taquilleras en Estados Unidos. Incluso, mientras Steven Spielberg alcanzaba el primer lugar con su estreno “Disclosure Day”, esta película logró mantenerse en el segundo puesto.

De YouTube a Hollywood

Curry Barker tiene solo 25 años y, aunque no ha estudiado en ninguna escuela de cine de prestigio, sí tiene experiencia en dirección. De forma independiente, Barker comenzó a crear cortometrajes de terror que compartía en su propio canal de YouTube.

La idea de su primer largometraje surgió luego de publicar en YouTube “The Chair”, en 2023, el cual llamó la atención de productor James Harris, de Tea Shop Productions. Harris para proponerle adaptar ese cortometraje a un largometraje, pero en su lugar Barker les propuso hacer “Obsession”.

Una película de terror de bajo presupuesto

“Obsession” es una película de terror de bajo presupuesto que narra la historia de Bear, personaje interpretado por Michael Johnston, que, al compra un juguete sobrenatural, logra conseguir que su amiga de infancia se enamore de él. Aunque fue su deseo, la realidad hace que tenga para él consecuencias aterradoras.

El personaje de su amor de infancia se llama Nikki y es interpretada por Inde Navarrette. El elenco está completado por Cooper Tomlinson, Megan Lawless y Andy Richter.

Además de tener a un joven director que comenzó su carrera en YouTube, ha sorprendido el impacto de esta película porque se logró hacer con un presupuesto estimado de $750,000 dólares, una cifra muy baja para producciones de Hollywood, y mucho más para el género de terror.

En Estados Unidos, “Obsession” es distribuida por Focus y en sus dos primeras semanas en cartelera alcanzó los $84 millones de dólares, multiplicando por cien su costo.

Además del dinero recaudado en taquilla, el director también ha recibido buenos comentarios, principalmente por haber logrado mezclar el terror psicológico y el thriller violento con esta propuesta. En Rotten Tomatoes acumula un 96% de aprobación.

Lluvia de propuestas

Los buenos comentarios y los número obtenidos por “Obsession” han hecho que a pocos días de su estreno Barker recibiera propuestas de productoras para desarrollar un nuevo proyecto.

Entre todas las propuestas que recibió, el joven cineasta de 25 años se decidió por A24, con quienes hará su propia versión de “The Texas Chainsaw Massacre”. Lo que aseguran medios especializados es que se le ha otorgado total libertad creativa para desarrollar esta versión de la película que se estrenó en 1974.

Por ahora, no se han compartido detalles sobre cuándo comenzará la producción de esta película y para cuándo se quiere estrenar.

Sigue leyendo:

• A24 marca un récord con el estreno de “Backrooms”

• Confirman que “Lilo & Stitch 2” será dirigida por Chris Sanders

• Emma Corrin se prepara para estrenar “Orgullo y prejuicio” como protagonista