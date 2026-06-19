Aseguran que se está preparando una secuela de “How the Grinch Stole Christmas”

Esta semana se ha comenzado a hablar de una supuesta secuela de “How the Grinch Stole Christmas” (Cómo el Grinch robó la Navidad”), la exitosa película navideña del 2000 que protagonizó Jim Carrey.

El proyecto de secuela estaría a cargo de Universal e Imagine Entertainment. Según “Variety”, ambas empresas están en negociaciones para lograr que Carrey vuelva a interpretar al Grinch y que Ron Howard también regrese al equipo como director.

Hasta ahora, lo que parece ser una certeza es que la producción está a cargo de Brian Grazer, quien fue cofundador de Imagine junto con Howard. El guion de la secuela estaría a cargo de Alec Berg, quien es conocido por ser guionista de “Barry” y “Silicon Valley”; el trabajo lo compartirá con Jeff Schaffer y David Mandel.

“Variety” menciona que el proyecto podría caerse si las negociaciones con el actor y el director no llegan a ningún lado. Aún se desconoce cuál es la intención que tiene el equipo para comenzar el rodaje y para estrenar la película.

Aunque se desconoce cuáles son las exigencias y lo que los productores están ofreciendo a Carrey, en el pasado el actor ya ha hablado sobre la posibilidad de volver a interpretar al Grinch. En el 2024, de dijo a “ComicBook.com”: “Lo que pasa es que, el día del rodaje, me maquillo muchísimo y apenas puedo respirar. Fue un proceso extremadamente doloroso. Los niños estaban en mi mente todo el tiempo. ‘Es por los niños. Es por los niños. Es por los niños’. Y ahora, con la captura de movimiento y cosas así, podría ser libre de hacer otras cosas. En este mundo todo es posible”.

En esa conversación dio a entender que para regresar al personaje tendría que tener mejores condiciones para transformarse y que el proceso no vuelva a ser doloroso para él.

Aún no se ha hablado sobre la trama que tendrá esta secuela. Hay que recordar que el mismo equipo también desarrolló la adaptación animada de “How the Grinch Stole Christmas”, la cual se estrenó en el 2018.

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