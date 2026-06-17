Se espera que “The Social Reckoning” se estrene durante el Festival de Venecia

Han comenzado las apuestas sobre cuáles serán las películas que formen parte de la selección oficial del Festival de Venecia de este año. Aunque se cree que elegirán mayoritariamente películas fuera de Hollywood, también se cree que será el marco perfecto para estrenar “The Social Reckoning”, secuela de “The Social Network” (2010).

El anuncio oficial de las selecciones se hará en un mes y el festival está programado para celebrarse entre el 2 y el 12 de septiembre. Hay que recordar que el Festival de Venecia es uno de los más importantes de la industria junto con el Festival de Cannes, el cual ya se realizó.

“Variety” asegura que los productores de “The Social Reckoning”, dirigida por Aaron Sorkin y protagonizada por Jeremy Strong, están en conversaciones para lograr el estreno en Venecia. Esta película seguirá la historia de Mark Zuckerberg al frente de Facebook.

El primer adelanto de esta secuela se publicó hace pocos días y su estreno en salas de cine está programado para el 9 de octubre de este año.

La misma revista ha informado que Netflix también está preparando el estreno de “Here Comes the Flood” en el festival. Este es un thriller dirigido por Fernando Meirelles, y protagonizado por Denzel Washington, Robert Pattinson y Daisy Edgar-Jones. Otra candidata de la plataforma para este encuentro es “The Adventures of Cliff Booth”, secuela de “Once Upon a Time in Hollywood” (2019).

Fuera de Hollywood, se cree que el francés Florian Zeller estrene en el festival “Bunker”, un thriller psicológico protagonizado por Penélope Cruz y Javier Bardem. Esta película se habría rodado en ciudades de Europa como Madrid y Londres.

Lo que aseguran medios especializados es que los organizadores del Festival de Venecia también están apostando por tener una selección de películas de Hollywood muy reducida, lo mismo que pasó con la edición pasada del Festival de Cannes.

También se cree que durante la semana del cine en Venecia, Italia, se proyectará un episodio o alguna parte de la segunda temporada de la serie original de Apple TV, “The Studio”, la cual ha sido creada y protagonizada por Seth Rogen. El interés por proyectar parte de esta serie está relacionado con que parte de la segunda temporada se rodó en el Lido de Venecia, donde se celebra el festival.

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