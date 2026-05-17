Joven demócrata de Queens de origen coreano y fluido en español busca desbancar a veterana congresista

La historia de Chuck Park parece salida de una serie sobre el “sueño americano”. Hijo de inmigrantes coreanos que se ganaban la vida como vendedores ambulantes en Flushing, alcanzó la cima del servicio exterior estadounidense. Sin embargo, en un acto de rebeldía ética durante el primer mandato de Donald Trump, decidió que su carrera no valía más que sus principios.

Tras renunciar a su cargo diplomático en Canadá en protesta por las políticas antiinmigrantes de Washington, Park cambió las embajadas por el trabajo comunitario en Queens. Hoy, ese camino lo lleva a las primarias demócratas, donde busca convertirse en el nuevo representante del Distrito 6 de Nueva York.

Aunque sus raíces están en la comunidad coreana, el demócrata que se autodefine como progresista ha roto el molde tradicional de los candidatos en Queens. Se presenta como un puente cultural: es el único aspirante en la contienda que domina el español con fluidez.

“Mis orígenes no me desvinculan de los sentimientos hispanos. Al contrario, entiendo la lucha de quienes llegaron aquí a trabajar desde cero, con casi todo en contra. Mis padres fueron vendedores ambulantes y siguen teniendo una tienda en la calle 74 y la Roosevelt”, sostiene el candidato en una conversación en perfecto español con El Diario, un idioma que abrazó durante dos años como vicecónsul en Tijuana, México.

Las prioridades

El candidato demócrata que se medirá en las internas demócratas el próximo mes de junio tiene tres líneas de acción legislativa, si llegará a ocupar un puesto en el Capitolio: abolir al Servicio de Administración y Control de Aduanas (ICE), imponer impuestos en todo el país a los billonarios y pelear para una reforma migratoria que abra el camino a la ciudadanía a 10 millones de indocumentados.

“Mi historia es la de miles de inmigrantes hispanos en mi distrito. Si vives honestamente y trabajas aquí se te debe dar la oportunidad de conseguir un futuro aquí sin miedo a la deportación. Yo lucharé por esa ruta desde el primer día en el Congreso”, aseguró.

El reto de este político emergente en las filas demócratas no es menor. Park busca desbancar a la congresista Grace Meng, quien ha mantenido el curul desde 2013 y corre por mantenerse en esa posición en las elecciones de medio término de noviembre.

Aunque ese distrito que incluye a Jackson Heights, uno de los iconos de la migración hispana en Nueva York es históricamente demócrata, el terreno se ha vuelto resbaladizo. En las elecciones de 2024, los republicanos lograron avances significativos en la zona, con Donald Trump acortando distancias de forma sorprendente.

“Debo aclarar que a diferencia de mi contrincante Grace Meng, mi campaña no aceptará dinero del gran capital y mucho menos de corporaciones farmacéuticas, inmobiliarias y aseguradoras. Yo no voy a responder a los intereses corporativos, sino a los intereses de la gente, de la comunidad, de los inmigrantes”, subrayó.

Park es un ferviente opositor a la idea de instalar casinos en Queens. (Foto Cortesía CP Campaign Office).

No a los casinos

Para Park la instalación de casinos en Queens, también es un tema de su campaña. En su visión como impulsor de leyes, se opondría por completo al proyecto del propietario de los Mets de levantar un casino al lado del stadium Citi Fields cuyo plan integral se conoce como Parque Metropolitano.

“Estoy 100% en contra de esa posibilidad. Las ganancias del casino vendrán de la comunidad. Es decir familias que no pueden desperdiciar un dólar en el juego. El dueño de los Mets que quiere construir ese casino, tiene una historia terrible. Por ejemplo, tiene inversiones en empresas que construyen las prisiones de ICE. Es un proyecto que destruirá familias de nuestra comunidad”, aseguró.

El Distrito 6 está completamente en Queens e incluye vecindarios como Flushing, Forest Hills, Jackson Heights, Elmhurst, Bayside, Rego Park y Kew Gardens.

Demográficamente, ese distrito tiene una de las mayores concentraciones de asiático-americanos en Estados Unidos: aproximadamente 45% de la población es asiática, 25% hispana y cerca de 23% blanca.