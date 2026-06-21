Uruguay vs Cabo Verde: El partido con menos población en la historia de los Mundiales

Las selecciones de Uruguay y Cabo Verde protagonizan este domingo el partido con menor población acumulada entre ambos países en toda la historia de los Mundiales.

Con Uruguay albergando a 3.5 millones de habitantes y el archipiélago africano de Cabo Verde sumando poco más de medio millón, el choque de este domingo combina una población conjunta de apenas 4 millones de personas.

Con esta cifra, superan oficialmente el récord histórico que ostentaba el duelo entre Islandia y Croacia en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, cuya población combinada se estimaba en aquel momento en casi 4,5 millones.

En el plano estrictamente deportivo, la urgencia corre por cuenta del combinado dirigido por Marcelo Bielsa. Tras un amargo y cuestionado debut en este mismo recinto que saldó con un empate 1-1 ante Arabia Saudí, la ‘Celeste’ salta al césped con la obligación imperiosa de sumar de a tres para no hipotecar su billete hacia los dieciseisavos de final.

El resultado de este compromiso terminará de configurar el panorama de un Grupo H que ya tuvo acción a primera hora en la sede de Atlanta, donde la selección de España exhibió sus credenciales de candidata al golear de forma inapelable por 4-0 a Arabia Saudí.

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