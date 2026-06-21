A Bélgica se le mojó la pólvora y empató 0-0 con Irán en el Mundial 2026

En un partido de nula contundencia, la selección de Bélgica firmó un frustrante empate 0-0 ante un aguerrido e histórico combinado de Irán en el Mundial 2026. Los dirigidos por Rudi García, que llegaron a registrar la abismal cifra de 26 remates a lo largo del encuentro, se estrellaron contra la figura del guardameta Alireza Beiranvand y terminaron cavando su propia tumba tras quedarse con diez hombres en la segunda mitad.

Los ‘Diablos Rojos’ impusieron condiciones desde el principio, adueñándose por completo de la posesión frente al once titular más longevo en la historia de los Mundiales (con un promedio de 32 años y 181 días).

Kevin De Bruyne avisó apenas al minuto 3 con un disparo con rosca que desató un choque entre Romelu Lukaku y Beiranvand, costándole una tempranera tarjeta amarilla al delantero del Manchester United.

El arquero Alireza Beiranvand comenzó a erigirse como el héroe de la tarde al repeler un doble remate consecutivo de De Bruyne y Maxim De Cuyper al minuto 9, y posteriormente ahogar un grito de gol a Youri Tielemans. Sin embargo, en la primera llegada de peligro de los asiáticos al minuto 25, estalló la sorpresa: Mehdi Taremi mandó la pelota al fondo de las redes tras una brillante jugada ensayada de tiro libre. Para fortuna de los europeos, el VAR intervino para trazar las líneas y anular el tanto por un milimétrico fuera de juego.

Bélgica se marchó al descanso batiendo un récord histórico de la competición: 11 remates en los primeros 45 minutos, todos ellos fabricados desde el interior del área grande.

El complemento arrancó con la misma tónica de asedio. Alexis Saelemaekers rozó la genialidad con una volea al minuto 50 tras un córner ensayado por De Bruyne. No obstante, Rudi García no veía claridad y decidió patear el tablero al 58′ con un triple cambio, dando ingreso a Hans Vanaken, Dodi Lukébakio y Timothy Castagne. Fue en ese tramo cuando Beiranvand firmó la atajada del partido, sacando una mano abajo descomunal ante un disparo a quemarropa de De Cuyper.

En el minuto 66, un error en el retroceso obligó al defensor Nathan Ngoy a derribar a Mehdi Taremi cuando este se escapaba en total soledad de cara al arco. El colegiado no dudó y le mostró la tarjeta roja directa al considerarlo el último hombre.

Con un jugador menos, Rudi García se vio forzado a recomponer la zaga sacrificando a un errático Romelu Lukaku por Arthur Theate. A partir de allí, el desgaste físico y la pausa de hidratación enfriaron las ideas de una Bélgica fatigada, que incluso vio cómo Thibaut Courtois tuvo que emplearse a fondo en dos tiempos tras un peligroso contragolpe de Ezatolahi en el 81′.

Pese a la inferioridad numérica, el orgullo belga empujó en el tiempo de descuento. En el minuto 95, con el cuadro de Ardeshir Ghalenoei totalmente replegado, Dodi Lukébakio controló en la frontal y sacó un disparo con rosca que buscaba la escuadra derecha, marchándose desviado por centímetros ante el suspiro de la fanaticada en California.

El pitido final decretó un reparto de puntos que deja un sabor sumamente amargo para Bélgica, obligada a afinar la puntería de cara a las siguientes jornadas de esta exigente Copa del Mundo, mientras que Irán celebra un punto de oro con sabor a victoria gracias a una actuación memorable de su guardameta.

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