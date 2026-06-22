Casa de apuestas “revive” a Maradona con IA y desata fuerte polémica en Argentina

La utilización de una versión creada con inteligencia artificial de Diego Maradona para promocionar apuestas deportivas durante el Mundial 2026 abrió un intenso debate en Argentina sobre los límites éticos de la tecnología, los derechos de imagen y el impacto de la publicidad del juego en el deporte.

La campaña fue lanzada por la plataforma de apuestas BetWarrior y muestra a una recreación digital del campeón del mundo de 1986 enviando un mensaje promocional durante las pausas de hidratación de los partidos mundialistas.

La iniciativa generó reacciones divididas entre aficionados, especialistas y figuras del ámbito deportivo.

* pausa de hidratación *



– La fucking publicidad de BetWarrior: pic.twitter.com/sJAb6TIalY — El gordo edición (@GordoEdicion) June 15, 2026

Según diversos reportes, la utilización de la imagen de Maradona fue autorizada por parte de sus herederos, aunque la decisión provocó críticas de quienes consideran que el exfutbolista difícilmente habría vinculado su figura a la promoción de apuestas deportivas.

Otros sectores cuestionaron el uso de inteligencia artificial para recrear a una persona fallecida y poner en su voz mensajes que nunca pronunció.

Controvertidos comentarios groseros de Maradona

La polémica se avivó por la frase grosera que pronuncia el Maradona hecho con IA, pero también porque la propia familia del astro, fallecido en 2020, vendieron, al parecer, los derechos de imagen a una empresa de apuestas para realizar el comercial, según confirmó el abogado de dos de las hijas del gran futbolista argentino.

“Muchachos, es el momento de demostrar por qué la tienen así de grandes. Y si el mundo quiere venir a cortarnos las piernas, les vamos a demostrar que, acá, se juega con pelotas”, dice Maradona en el polémico anuncio vestido con la camiseta de la selección de su país y con el aspecto que tenía en 1986, cuando disputó el Mundial de México y anotó el famoso gol que le dio el apodo de ‘la mano de Dios’.

Rocío Oliva, la última pareja del futbolista, fue una de las que se pronunció contra la publicidad: “Si usan la imagen de Diego que sea para algo lindo y que los chicos puedan copiar”, dijo en Amércia TV, donde expresó su malestar por la decisión tomada por la familia.

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