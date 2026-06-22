Mohamed Salah encabeza celebración de egipcios en las calles de Vancouver [Video]

Tras liderar la remontada de Egipto por 3-1 sobre Nueva Zelanda, Mohamed Salah rompió todos los protocolos de seguridad y se unió masivamente a los aficionados en una celebración callejera que ya se ha vuelto completamente viral en las redes sociales.

El histórico primer triunfo de los “Faraones” no se quedó atrapado dentro de las paredes del vestidor. Contrario a otros equipos que se mantienen en sus hoteles, casi siempre alejados de los fanáticos, Salah decidió festejar hombro con hombro con la gente, trasladando la fiesta directamente al asfalto de Vancouver.

Cientos de hinchas que transitaban cerca de la concurrida estación de Burrard Skytrain no podían dar crédito a lo que veían: la superestrella mundial estaba bailando con ellos en plena vía pública y disfrutando de la música que salía de una bocina.

La Selección de Egipto SALIÓ A LA CALLE en Vancouver para FESTEJAR la victoria vs Nueva Zelanda.



SÍ, hasta subieron en andas a Mo Salah. ??? pic.twitter.com/KPKn6dyEBp — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 22, 2026

Los videos muestra al exjugador del Liverpool subido en los hombros de uno de sus compañeros de equipo, agitando los brazos al ritmo de la música festiva y rodeado por una marea humana que coreaba su nombre.

Salah podría quedarse en Norteamérica

Los Faraones llegan al torneo con la ambición de avanzar más allá de la fase de grupos, y su capitán sigue siendo la pieza central de esas esperanzas. Si bien ya no posee la misma velocidad explosiva que lo convirtió en uno de los atacantes más peligrosos de Europa en su mejor momento, Salah sigue demostrando liderazgo, serenidad y una gran capacidad para brillar en los momentos clave.

El Mundial llega además en un momento crucial de la carrera de Salah a nivel de clubes. Según se informa, el veterano delantero está explorando opciones para su próximo destino, buscando un nuevo desafío y la oportunidad de relanzar el último capítulo de su trayectoria profesional.

Dado que el fútbol norteamericano continúa atrayendo a estrellas internacionales de alto perfil, es natural que surjan especulaciones sobre si Salah podría quedarse en el continente una vez finalizado el torneo.

Un traspaso a la Major League Soccer se convertiría instantáneamente en uno de los fichajes más importantes de la historia de la liga. La popularidad de Salah trasciende Egipto e Inglaterra, lo que lo convierte en el tipo de jugador capaz de llenar estadios en Estados Unidos y Canadá. Su acogida en Vancouver ofreció un anticipo de cómo podría ser ese futuro.

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