Manchester United compra terrenos para construir su nuevo estadio de 100,000 asientos

El Manchester United anunció la adquisición de un terreno de 100,000 metros cuadrados, ubicado a escasos 350 metros al noroeste del mítico Old Trafford, para la edificación de su nuevo estadio que contará con un aforo aproximado de 100,000 localidades.

“Estamos comprometidos a construir un estadio de clase mundial. La noticia destaca el progreso que estamos haciendo hacia un nuevo hogar y representa un hito significativo a medida que avanzamos hacia la próxima fase de desarrollo”, expresó Collette Roche, CEO del New Stadium Development del Manchester United.

Roche hizo especial énfasis en el valor sentimental de la ubicación elegida: “Ser capaces de construir tan cerca de Old Trafford nos permite preservar el patrimonio, las tradiciones y los rituales que son tan importantes para nuestros aficionados”.

Más allá del impacto estrictamente futbolístico, el megaproyecto arquitectónico se concibe como uno de los centros de entretenimiento más ambiciosos e influyentes a nivel global, con un plan de desarrollo urbano adyacente que transformará por completo la región.

Se contemplará la construcción de alrededor de 15,000 casas nuevas en los alrededores, se generarán 48,000 nuevos puestos de trabajo en la comunidad de Mánchester y se crearán de más de 90,000 empleos a lo largo del Reino Unido.

Según las estimaciones, el nuevo estadio dará una aportación superior a los 8 millones de euros a la economía británica.

Con este movimiento, el Manchester United no solo busca recuperar la hegemonía en el terreno de juego, sino también consolidar una infraestructura comercial y deportiva capaz de competir con los recintos más modernos del planeta durante el próximo siglo.

Sigue leyendo:

·Mohamed Salah encabeza celebración de egipcios en las calles de Vancouver [Video]

·¿Pasta y pescado? El menú real de 6 comidas con el que Mbappé rinde al máximo

·Cabo Verde, el pequeño país africano que se volvió la historia más inesperada del Mundial