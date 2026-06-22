Julián Álvarez pidió al Atlético Madrid ser transferido para cumplir su sueño

El atacante argentino, Julián Álvarez lanzó un bombazo sobre su futuro en Atlético de Madrid, en pleno Mundial 2026: dejó en claro que espera una transferencia en el próximo mercado de pases, mientras Barcelona y Real Madrid se pelean por él.

Poco después de su participación en el triunfo de la Selección Argentina por 2-0 ante Austria, la Araña fue consultado sobre su idea para la próxima temporada y afirmó que desea ser transferido.

Al delantero cordobés le preguntaron por el interés del PSG y las ofertas de Real Madrid y Barcelona. “La verdad, no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club con los que tenía que hablar”, expresó en diálogo con ESPN.

“Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, aseguró Julián Álvarez, dejando en claro que aguarda una venta en el próximo mercado de pases, mientras los dos gigantes de España se pelean por él.

Julian Alvarez. No se diga más. pic.twitter.com/kmvGJDLer9 — Fernando Palomo ESPN®? (@fernandopalomo) June 22, 2026

Atlético de Madrid en contra

El delantero de 26 años es el principal objetivo tanto de Barcelona como de Real Madrid. El Merengue hizo oficial la propuesta de 150 millones de euros para quedarse con la Araña. El Colchonero la rechazó, sin vueltas, tal como ocurrió con Barcelona (que ofreció 100 millones): se aferran a la cláusula de 500 millones de euros.

En medio del revuelo en España y la filosa respuesta del Atlético en redes sociales, Enrique Cerezo -mandatario de la institución- rompió el silencio.

“Julián no está en venta”, se limitó a decir el presidente de Atlético de Madrid en El Chiringuito, reafirmando la postura del club de no negociar a Julián (menos con sus dos máximos rivales en España) y aferrarse a la cláusula de rescisión.

La postura del Atlético es clara desde hace meses: Julián Álvarez no se vende por menos de lo que dice la cláusula de rescisión de su contrato, que supera los 500 millones de euros.

El episodio abre ahora una nueva etapa en la novela del verano europeo: si el Madrid quiere insistir, deberá acercarse mucho más a esa cifra o explorar otras vías. Julián, por su parte, ya fijó su posición en pleno Mundial 2026: quiere que lo vendan.

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