EE.UU. establece “mecanismo de vigilancia” del alto al fuego en Líbano

Estados Unidos ha establecido un “mecanismo de vigilancia” del alto el fuego en el Líbano con el objetivo de evitar que las violaciones de Israel y de la milicia chií Hezbolá hagan descarrilar las negociaciones con Israel.

Un alto funcionario estadounidense declaró a la prensa que este mecanismo se estableció después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dialogara el viernes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun.

El monitoreo lo lleva a cabo el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) con el objetivo de tener “información precisa y en tiempo real sobre los combates en el Líbano“, declaró esta fuente.

Quinta ronda de negociaciones a la vista

Se espera que delegaciones de Israel y del Líbano, países que no tienen relaciones diplomáticas, inicien el martes en Washington una quinta ronda de negociaciones de paz.

El memorando de entendimiento firmado la semana pasada entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra incluye el fin de todas las hostilidades, incluido en el Líbano, pero ni Israel ni Hezbolá son firmantes del acuerdo.

Netanyahu sostuvo que las tropas israelíes no se retirarán del Líbano, una condición que Irán, aliado del grupo chií, exige para que prosperen las negociaciones de paz con Estados Unidos.

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