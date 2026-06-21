Irán advierte a Washington que “cuide sus palabras” y asegura estar listo para responder a posibles ataques de EE.UU.

Irán suspendió este domingo las conversaciones que mantenía con Estados Unidos en Suiza tras las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, informó la agencia oficial iraní IRNA.

De acuerdo con ese medio, la delegación de la República Islámica abandonó el lugar de las negociaciones en Bürgenstock después de una reunión con el mediador catarí, en un contexto marcado por la escalada verbal entre ambas partes.

Las conversaciones contaban también con la intermediación de Catar y Pakistán.

IRNA explicó que la decisión iraní fue una respuesta a las advertencias emitidas por Trump durante el proceso negociador. El mandatario estadounidense había advertido que, si Irán no frenaba las acciones de su aliado libanés Hezbolá, Washington podría reanudar ataques “con mucha fuerza” contra la República Islámica.

En una entrevista con Fox News, Trump también lanzó una advertencia en relación con el estrecho de Ormuz y señaló que si Irán optara por cerrarlo “ya no tendrían país”, en una declaración interpretada como un mensaje directo al equipo negociador iraní.

Desde Teherán, el presidente del Parlamento y jefe de la delegación negociadora, Mohamad Baqer Qalibaf, restó importancia a las amenazas y afirmó que las fuerzas armadas iraníes están preparadas para responder ante cualquier acción de Estados Unidos.

Además, advirtió a Washington que “sería mejor cuidar sus palabras” y aseguró que, pese a los discursos, “Irán es quien actúa”.

Las conversaciones entre ambos países habían comenzado durante la jornada con reuniones bilaterales por separado con los mediadores y posteriormente con un encuentro multilateral, centrado en la aplicación de un memorando de entendimiento firmado recientemente, especialmente en lo relativo al fin de la guerra en distintos frentes, incluido el Líbano, una de las principales exigencias de Teherán.

Pese a la tensión, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, que lideraba la delegación de Washington, había asegurado horas antes de las amenazas de Trump que las negociaciones registraban “importantes avances”.

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