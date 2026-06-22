El tiempo de hoy en Nueva York para este lunes 22 de junio

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este lunes? La predicción del clima para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) y una mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC). Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar será de 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sabemos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 99% durante el día y del 91% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 26% en el transcurso del día y del 26% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:25 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:31 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se esperan nubes y claros con lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas se moverán entre los 64 y los 79 grados Fahrenheit (18 y 26 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 90% por la mañana, 10% por la tarde y 90% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.