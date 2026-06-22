Empleada de Walmart es acusada de quedarse con recibo de lotería de $2,700 en Florida

Un premio de lotería de $2,700 dólares terminó convirtiéndose en una investigación criminal en Florida. Una empleada de Walmart fue arrestada después de que las autoridades aseguraran que se quedó con el recibo que un cliente necesitaba para cobrar su dinero.

El incidente ocurrió en una tienda Walmart ubicada sobre South Woodland Boulevard, en la ciudad de DeLand. Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia, el afectado era un hombre de edad avanzada que acudió al establecimiento el domingo por la mañana con un boleto ganador de la Lotería de Florida.

De acuerdo con la investigación, la cajera identificada como Tameka Hall, de 40 años, atendió al cliente y le explicó los pasos necesarios para reclamar el premio. Sin embargo, horas después, el ganador descubrió que no tenía en su poder el recibo requerido para completar el proceso de cobro.

El video de seguridad fue clave en la investigación

Cuando el cliente regresó al local para reportar el problema, la gerencia revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad. Según los detectives, las imágenes mostraban a Hall doblando el recibo y guardándolo en el bolsillo izquierdo de su chaleco de trabajo antes de terminar su turno.

Las autoridades se reunieron con la empleada al día siguiente dentro de la oficina de seguridad de Walmart. Durante el encuentro, Hall afirmó que se había distraído mientras atendía a otro cliente y que había guardado el documento con la intención de entregárselo posteriormente a un supervisor, algo que finalmente no hizo.

Los agentes acompañaron a la mujer hasta su vehículo y, según el informe policial, allí encontraron el recibo ganador. Tras el hallazgo, Hall fue arrestada y enfrenta un cargo por robo mayor, considerado un delito grave en Florida. Como en todo proceso judicial, la acusación deberá ser probada ante un tribunal.

¿Por qué el recibo era tan importante?

La Lotería de Florida establece que los premios de hasta $599 pueden cobrarse directamente en comercios autorizados. Sin embargo, cuando la suma supera los $600, como ocurrió en este caso, el ganador debe acudir a una oficina distrital de la lotería o completar un procedimiento especial para recibir el pago.

Para reclamar premios de ese nivel, los jugadores deben presentar varios documentos, entre ellos el boleto original, un formulario oficial de reclamación, una identificación válida y, en determinados casos, el recibo vinculado a la transacción. Por esa razón, aunque el cliente seguía teniendo el boleto ganador, la falta del comprobante complicaba el proceso.

Expertos en loterías señalan que quienes obtienen premios importantes deberían firmar inmediatamente el reverso del boleto, tomar fotografías del mismo y conservar toda la documentación relacionada hasta completar el cobro.

Tras el incidente, Walmart evitó hacer comentarios sobre la investigación. No obstante, la compañía confirmó que Hall ya no trabaja para la empresa. Las autoridades informaron que el recibo fue recuperado y devuelto, permitiendo que el ganador pudiera continuar con los trámites necesarios para reclamar su premio.