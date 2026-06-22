Google esconde un simulador de vuelo y puedes probarlo ahora mismo gratis

Google Earth es conocido por permitir explorar prácticamente cualquier rincón del planeta desde una computadora o teléfono, pero pocos usuarios saben que también incluye un simulador de vuelo oculto. Ahora, Google ha facilitado el acceso gratuito a esta herramienta y ya no es necesario descargar programas adicionales para utilizarla.

Hasta hace poco, el simulador estaba escondido dentro de la versión de escritorio de Google Earth y requería navegar por varios menús para activarlo, lo que hacía que muchas personas ni siquiera supieran de su existencia.

Sin embargo, la compañía ha eliminado esas barreras y ahora el simulador puede ejecutarse directamente desde un navegador web.

Cómo acceder al simulador de vuelo de Google Earth

Para comenzar, los usuarios deben ingresar a Google Earth desde la web y abrir la opción ‘Explore Earth’.

Una vez dentro, basta con utilizar el buscador para seleccionar cualquier lugar del planeta desde donde se quiera iniciar el vuelo virtual.

Después de elegir la ubicación, hay que abrir el menú de herramientas (‘Tools’), donde aparece la opción del simulador de vuelo.

La experiencia permite despegar desde prácticamente cualquier parte del mundo y recorrer ciudades, montañas, costas o monumentos sin necesidad de instalar software especializado.

Cómo funcionan los controles

Aunque el manejo puede parecer complicado al principio, los controles son relativamente sencillos.

Los movimientos del avión se realizan mediante el mouse o las teclas de dirección del teclado.

Las flechas permiten controlar la inclinación y el giro de la aeronave, mientras que las teclas para aumentar o disminuir potencia modifican la velocidad de vuelo.

Google advierte que los controles pueden ser sensibles, especialmente para quienes nunca han utilizado un simulador, por lo que es común perder el control del avión durante los primeros intentos.

Si ocurre un accidente virtual, el sistema permite reiniciar inmediatamente y volver a despegar cuantas veces sea necesario.

Una experiencia centrada en la exploración

A diferencia de muchos videojuegos de aviación, el simulador de Google Earth no incluye misiones, niveles, clasificaciones ni recompensas.

Su principal atractivo es ofrecer una forma rápida y sencilla de explorar el mundo desde el aire sin necesidad de aprender sistemas complejos o invertir dinero en simuladores profesionales.

La experiencia está diseñada para quienes sienten curiosidad por sobrevolar ciudades, paisajes naturales o lugares emblemáticos utilizando únicamente un navegador de internet.

Precisamente esa simplicidad es una de sus mayores ventajas: los usuarios pueden comenzar a volar en cuestión de minutos, sin descargas, instalaciones ni configuraciones complicadas.

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