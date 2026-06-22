Inminente riesgo de tormenta eléctrica pone en peligro partido del Mundial en NY

El fin de semana le regaló a los neoyorquinos un excelente clima para empezar el verano; lamentablemente, esto no ocurrirá este lunes mundialista.

Se tiene previsto que haya inundaciones repentinas y condiciones meteorológicas adversas para la tarde de este lunes. Asimismo, podrían desarrollarse fuertes tormentas eléctricas ya a esa hora, con intensas lluvias de casi una pulgada a unas dos pulgadas por hora.

El sistema de alcantarillado en la ciudad de Nueva York está diseñado para soportar 1.7 pulgadas de lluvia por hora, por lo que si las precipitaciones llegan a las 2 pulgadas, se producirán inundaciones repentinas.

Las zonas urbanas con drenaje deficiente, como algunas partes del estado, son las más propensas a las inundaciones, informó NBC New York.

Además, las tormentas podrían venir con vientos dañinos con ráfagas de unas 60 millas por hora. Se pronostican daños en varios árboles y cortes de electricidad. La lluvia seguirá toda la noche y persistirá hasta la hora pico del martes en la mañana.

Cualquier tormenta que se presente posiblemente coincidirá con el partido del Mundial de fútbol de este lunes en la noche entre Senegal y Noruega. El partido está previsto para las 8:00 de la noche.

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