Mundial 2026: resultados del 21 de junio y agenda de partidos para hoy 22
La Copa del Mundo 2026 continúa sorprendiendo, con resultados inesperados como el empate de Uruguay con Cabo Verde y el empate de Bélgica contra Irán
El Mundial 2026 no deja de sorprender. Dos de las jornadas del 21 de junio terminaron en resultados sorpresivos, como el empate de Uruguay ante Cabo Verde o el de Bélgica ante Irán.
Este 22 de junio, la agenda vuelve a cargarse con duelos definitorios donde un paso en falso puede hacer tambalear los planes de clasificación de las selecciones.
En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.
Resultados del Mundial 2026 – 21 de junio
Estos fueron los cuatro partidos oficiales disputados ayer, todos correspondientes a la fecha 2 de los grupos F y H.
España 4-0 Arabia Saudita
Goles
- Lamine Yamal (España)
- Mikel Oyarzabal X2 (España)
- Hassan Altambakti (Arabia Saudita — en propia puerta)
Grupo G
Bélgica 0-0 Irán
(Sin goleadores)
Grupo H
Uruguay 2-2 Cabo Verde
Goles
- Maximiliano Araújo (Uruguay)
- Agustín Canobbio (Uruguay)
- Kevin Lenini (Cabo Verde)
- Hélio Varela (Cabo Verde)
Grupo G
Nueva Zelanda 1-3 Egipto
- Finn Surman (Nueva Zelanda)
- Mostafa Ziko (Egipto)
- Mohamed Salah (Egipto)
- Trézéguet (Egipto)
Partidos del Mundial 2026 – Hoy 22 de junio
Cuatro partidos oficiales, correspondientes a la fecha 2 de los grupos I y J.
Grupo I
Francia vs. Irak
- Hora: 17:00 ET / 14:00 PT
- Sede: Lincoln Financial Field (Filadelfia)
Noruega vs. Senegal
- Hora: 20:00 ET / 17:00 PT
- Sede: Meadowsladns Stadium New Jersey (East Rutherford)
Grupo J
- Argentina vs. Austria
- Hora: 13:00 ET / 10:00 PT
- Sede: AT&T Stadium (Arlington)
Jordania vs. Argelia
- Hora: 23:00 ET / 20:00 PT
- Sede: Levi’s Stadium (Santa Clara)
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