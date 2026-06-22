Mundial 2026: resultados del 21 de junio y agenda de partidos para hoy 22

El Mundial 2026 no deja de sorprender. Dos de las jornadas del 21 de junio terminaron en resultados sorpresivos, como el empate de Uruguay ante Cabo Verde o el de Bélgica ante Irán.

Este 22 de junio, la agenda vuelve a cargarse con duelos definitorios donde un paso en falso puede hacer tambalear los planes de clasificación de las selecciones.

En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.

Resultados del Mundial 2026 – 21 de junio

Estos fueron los cuatro partidos oficiales disputados ayer, todos correspondientes a la fecha 2 de los grupos F y H.

España 4-0 Arabia Saudita

Goles

Lamine Yamal (España)

Mikel Oyarzabal X2 (España)

Hassan Altambakti (Arabia Saudita — en propia puerta)

Grupo G

Bélgica 0-0 Irán

(Sin goleadores)

Grupo H

Uruguay 2-2 Cabo Verde

Goles

Maximiliano Araújo (Uruguay)

Agustín Canobbio (Uruguay)

Kevin Lenini (Cabo Verde)

Hélio Varela (Cabo Verde)

Grupo G

Nueva Zelanda 1-3 Egipto

Finn Surman (Nueva Zelanda)

Mostafa Ziko (Egipto)

Mohamed Salah (Egipto)

Trézéguet (Egipto)

Partidos del Mundial 2026 – Hoy 22 de junio

Cuatro partidos oficiales, correspondientes a la fecha 2 de los grupos I y J.

Grupo I

Francia vs. Irak

Hora: 17:00 ET / 14:00 PT

Sede: Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Noruega vs. Senegal

Hora: 20:00 ET / 17:00 PT

Sede: Meadowsladns Stadium New Jersey (East Rutherford)

Grupo J

Argentina vs. Austria



Hora: 13:00 ET / 10:00 PT

Sede: AT&T Stadium (Arlington)

Jordania vs. Argelia

Hora: 23:00 ET / 20:00 PT

Sede: Levi’s Stadium (Santa Clara)

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