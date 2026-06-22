Arrecia batalla por silla al Congreso que dejará Nydia Velázquez en el Distrito 7

El sábado pasado arrancó oficialmente la jornada electoral en la Ciudad de Nueva York, con la apertura de los puestos de votación anticipada en los cinco condados. Y dentro de las sillas legislativas que están en juego para el 2027, una de las que más atención se está robando es la del Distrito 7 del Congreso, que en diciembre dejará la congresista Nydia Velásquez, tras 34 años en la Cámara de Representantes.

Por la curul de ese distrito, que incluye a vecindarios de Queens, como Astoria, Sunnyside y Long Island City, y barrios de Brooklyn, como Bushwick, Williamsburg, Greenpoint y Downtown Brooklyn, están literalmente enfrentados, con uñas y dientes, el actual presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso y la asambleísta Claire Valdez, miembros del Partido Demócrata y antiguos aliados y amigos.

La principal disputa tiene que ver con el apoyo que el actual alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani le dio a la legisladora estatal socialdemócrata, que le cayó como un balde de agua fría a Reynoso, quien fue uno de los políticos que más campaña hizo a favor del burgomaestre en su lucha por la Alcaldía.

Junto a Reynoso y Valdez, quienes de acuerdo a un sondeo de mayo son los líderes de la contienda electoral por el Distrito 7, casi en un empate técnico, con 21% y 23% de apoyo, respectivamente, también compiten la concejal de Astoria, Julie Won y el defensor comunitario Vichar Kumal, quienes parecen rezagados en la contienda.

Y más allá de los señalamientos mutuos entre los candidatos, tratando de convencer al electorado de que cada quien es la mejor opción para reemplazar en la curul a Nydia Velásquez, serán ahora los electores del Distrito 7, quienes tendrán la última palabra en los comicios que terminan el próximo martes 23 de junio, donde se conocerá quién se llevará la nominación demócrata para los comicios generales de noviembre.

Debido a que los votantes de ese distrito son de amplísima mayoría demócrata las elecciones de fin de año funcionan como mero formalismo para reafirmar lo que los electores decidieron en las primarias, a menos que algo extraordinario ocurra.

Aunque los cuatro candidatos siguen avante en su lucha de cara a las urnas y será el ganador quien represente al Distrito 7 en la Cámara de Representantes, estos comicios parecen tener un doble sentido. Además de saber si será Queens o Brooklyn el condado que tendrá mayor poderío entre los electores, pues el mapa electoral de la curul en disputa incluye a esos dos condados, también se medirá el impacto real que tiene el alcalde Mamdani en influenciar a los votantes y si superará a grupos progresistas tradicionales en cuestión de apoyo.

Antonio Reynoso cuenta con su mayor caudal en Brooklyn, donde tiene historia política de larga data desde que fue concejal y ahora como presidente del condado, y tiene el respaldo de sectores progresistas y sindicales, como el Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York, los sindicatos 32BJ SEIU y DC 37, el Hotel and Gaming Trades Council, New Kings Democrats y Citizen Action New York, al igual que el apoyo institucional del Partido Demócrata de Queens, el presidente de Queens, Donovan Richards, y la fiscal general del estado, Letitia James.

En el caso de Claire Valdez, nacida en Texas, quien vive en Nueva York hace 11 años, y quien es asambleísta estatal de Queens, con menos experiencia legislativa que su principal rival, se ha presentado a sí misma como la candidata del movimiento obrero y cuenta con el apoyo del alcalde Mamdani y United Auto Workers (UAW).

Con propuestas similares, como luchar para abolir a ICE, llevar más recursos a sus comunidades para programas que ayuden a las familias, abogar por vivienda asequible y garantizar el acceso a salud, entre otras, será la manera como le lleguen a los votantes lo que al final inclinará la balanza, en un Distrito donde el ingreso anual por familia supera los $90,000 dólares.

El gran reto parece ser llegarle a todas las comunidades, pues en ese distrito existe un electorado mixto, que según datos del Censo, cuenta con el 36.5% de residentes blancos, 35.9% latinos, 12.8% asiáticos

y 9.7% negros, y a juzgar por lo que se ve a vuelo de pájaro, las campañas se han centrado a hacer trabajo en redes sociales e incluso enviando material de campaña por correo a las direcciones de los votantes, más que invertir en volantes o carteles puestos en negocios.

Tanto en barrios de Brooklyn como en barrios de Queens, buena parte de los residentes afirman no estar enterados de las llamadas elecciones de mitad de término, donde los demócratas aspiran retomar al menos el control de la Cámara de Representantes e incluso sueñan con el Senado. Para muchos el ambiente que se siente no es electoral.

“Yo no sabía que hay elecciones la otra semana, pero voy a votar por Nydia Velásquez, como siempre he hecho”, aseguró Amelia Pabón, a la salida de la estación de tren de Montrose, en Brooklyn. Aunque dijo estar registrada para sufragar, dejó ver que el mensaje de los candidatos que buscan suceder a la congresista puertorriqueña no ha llegado a todos. La abstención también aparece como opción en el panorama.

Así lo personifica el votante registrado José Gutiérrez, quien compartió que esta vez no piensa acercarse a sufragar porque ve “muy débiles” a los demócratas.

“Antes yo votaba esperando que el Partido demócrata hiciera más por la gente necesitada pero si no han hecho nada cuando han tenido las mayorías en el Congreso, ahora menos que son minoría”, dijo el puertorriqueño.

Otra de las quejas del residente del Distrito 7 es que asegura ver a un Partido Demócrata dividido, lo que aumenta su decepción.

“Cuando empezó esta vaina y Nydia dijo que se iba y que apoyaba a Antonio Reynoso, a mi me gustó eso pero luego Mamdani apareció apoyando a una política que nadie conoce y a la que quiere montar allá en el Congreso a fuerza. Ese tipo de liderazgo que divide no me gusta”, dijo el boricua.

Pero hay habitantes del Distrito 7, por el contrario que se declaran muy metidos en la contienda y tienen claro que la silla legislativa estará entre Reynoso y Valdez y coinciden en que será un buen termómetro para medir el poder de Mamdani y además el de los condados.

“Yo respeto a Reynoso, pero en este distrito, donde el Alcalde tiene una favorabilidad del 80% y dónde arrasó en las elecciones creo que muchos como yo vamos a hacerle caso a Mamdani y votar por sangre nueva como Claire Valdez”, dijo Fermin Vega. “Espero que gane ella pero si gana Reynoso tampoco me molestaría porque ambos son progresistas”.

María Oyola, quien vive en Long Island City, cerca de donde comienza el mapa del Distrito 7, se mostró a favor de Reynoso y auguró que el Presidente de Brooklyn va a ganar la contienda porque en su opinión, ese condado “es más político, vota más” y a Valdez ”no la conocen mucho”.

“Reynoso tiene una carrera más larga y es de aquí de Nueva York. La otra muchacha es de Texas y tiene poco en la política. Eso no sirve en el Congreso”, dijo la votante colombiana.

Y mientras los votantes acuden a las urnas, el final de la contienda electoral se ha ido calentando. Reynoso insiste en criticar a su oponente y al respaldo que le dio Mamdani diciendo que la candidata ”está empeñada” y que llegará a Washington debiendo el favor político, por lo que no tendrá plena independencia.

La campaña de Valdez, por su parte acusa a Reynoso de beneficiarse de un súper PAC de donantes asociados con AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel). Denuncia que el comité “Real Fight NYC” ha gastado medio millón de dólares en promoción en televisión y medios digitales, para respaldar al presidente de Brooklyn, cuestiones que Reynoso niega.

Datos del Distrito 7 al Congreso

Nydia Velázquez es la actual representante y no busca su reelección

El Presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso, la asambleísta Claire Valdez, la concejal Julie Won y el defensor comunitario Vichar Kumal, compiten por la nominación demócrata

777,946 personas viven en el Distrito 7

El Distrito 7 incluye vecindarios de Queens como Astoria, Sunnyside, Long Island City y de Brooklyn como Bushwick, Williamsburg, Greenpoint y Downtown Brooklyn

$92,194 es el ingreso promedio anual por familia en el Distrito 7

36.5% de los votantes son blancos

35.9% son latinos

12.8% son asiáticos

9.7% son negros

3.4% son de dos o más razas

Una encuesta hecha en mayo por Emerson College Polling y PIX11 mostró que Claire Valdez lideraba la intención de voto en las primarias con 23% y muy cerca estaba Antonio Reynoso, con un 21%,seguido por Julie Won, con 13% y 43% de los votantes indecisos

23 de junio, tras la final de las primarias, se conocerá quién es el ganador del Distrito 7 al Congreso



